https://ria.ru/20220126/nato-1769526636.html
Прайс: Байден не даст ответ России о перспективах вступления Украины в НАТО
Прайс: Байден не даст ответ России о перспективах вступления Украины в НАТО - РИА Новости, 26.01.2022
Прайс: Байден не даст ответ России о перспективах вступления Украины в НАТО
Ответ США на предложения России в сфере безопасности не будет содержать оценку президента Штатов Джо Байдена о том, что Украина в ближайшей перспективе не... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T00:16
2022-01-26T00:16
2022-01-26T00:22
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ВАШИНГТОН, 26 янв - РИА Новости. Ответ США на предложения России в сфере безопасности не будет содержать оценку президента Штатов Джо Байдена о том, что Украина в ближайшей перспективе не сможет вступить в НАТО, заявил представитель госдепа Нед Прайс.Он подчеркнул, что США не будут говорить что-либо, что противоречит этому принципу. По словам Прайса, "не США должны говорить о позиции НАТО"."По нескольким причинам это не то, что я бы ожидал увидеть в письменном ответе США", - сказал Прайс.О том, что вероятность вступления Украины в НАТО в ближайшей перспективе невелика, Байден заявил на пресс-конференции на минувшей неделе.
https://ria.ru/20220126/belorussiya-1769526489.html
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в мире, украина, сша, джо байден, нато, нед прайс, россия
00:16 26.01.2022 (обновлено: 00:22 26.01.2022)
Прайс: Байден не даст ответ России о перспективах вступления Украины в НАТО
Представитель госдепа Прайс: Байден не даст ответ России о перспективах Украины в НАТО