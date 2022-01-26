https://ria.ru/20220126/nato-1769526636.html

Прайс: Байден не даст ответ России о перспективах вступления Украины в НАТО

Прайс: Байден не даст ответ России о перспективах вступления Украины в НАТО - РИА Новости, 26.01.2022

Прайс: Байден не даст ответ России о перспективах вступления Украины в НАТО

Ответ США на предложения России в сфере безопасности не будет содержать оценку президента Штатов Джо Байдена о том, что Украина в ближайшей перспективе не... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T00:16

2022-01-26T00:16

2022-01-26T00:22

в мире

украина

сша

джо байден

нато

нед прайс

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768688780_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f7f90f5b3320bf6653a0dfc99de2a9c5.jpg

ВАШИНГТОН, 26 янв - РИА Новости. Ответ США на предложения России в сфере безопасности не будет содержать оценку президента Штатов Джо Байдена о том, что Украина в ближайшей перспективе не сможет вступить в НАТО, заявил представитель госдепа Нед Прайс.Он подчеркнул, что США не будут говорить что-либо, что противоречит этому принципу. По словам Прайса, "не США должны говорить о позиции НАТО"."По нескольким причинам это не то, что я бы ожидал увидеть в письменном ответе США", - сказал Прайс.О том, что вероятность вступления Украины в НАТО в ближайшей перспективе невелика, Байден заявил на пресс-конференции на минувшей неделе.

https://ria.ru/20220126/belorussiya-1769526489.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, джо байден, нато, нед прайс, россия