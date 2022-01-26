Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220126/nato-1769526636.html
Прайс: Байден не даст ответ России о перспективах вступления Украины в НАТО
Прайс: Байден не даст ответ России о перспективах вступления Украины в НАТО - РИА Новости, 26.01.2022
Прайс: Байден не даст ответ России о перспективах вступления Украины в НАТО
Ответ США на предложения России в сфере безопасности не будет содержать оценку президента Штатов Джо Байдена о том, что Украина в ближайшей перспективе не... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T00:16
2022-01-26T00:22
в мире
украина
сша
джо байден
нато
нед прайс
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768688780_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f7f90f5b3320bf6653a0dfc99de2a9c5.jpg
ВАШИНГТОН, 26 янв - РИА Новости. Ответ США на предложения России в сфере безопасности не будет содержать оценку президента Штатов Джо Байдена о том, что Украина в ближайшей перспективе не сможет вступить в НАТО, заявил представитель госдепа Нед Прайс.Он подчеркнул, что США не будут говорить что-либо, что противоречит этому принципу. По словам Прайса, "не США должны говорить о позиции НАТО"."По нескольким причинам это не то, что я бы ожидал увидеть в письменном ответе США", - сказал Прайс.О том, что вероятность вступления Украины в НАТО в ближайшей перспективе невелика, Байден заявил на пресс-конференции на минувшей неделе.
https://ria.ru/20220126/belorussiya-1769526489.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768688780_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8f3b392dd63dd0cbe137a07c1be34bf3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, джо байден, нато, нед прайс, россия
00:16 26.01.2022 (обновлено: 00:22 26.01.2022)
 
Прайс: Байден не даст ответ России о перспективах вступления Украины в НАТО

Представитель госдепа Прайс: Байден не даст ответ России о перспективах Украины в НАТО

© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Джо Байден
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 26 янв - РИА Новости. Ответ США на предложения России в сфере безопасности не будет содержать оценку президента Штатов Джо Байдена о том, что Украина в ближайшей перспективе не сможет вступить в НАТО, заявил представитель госдепа Нед Прайс.
"Мы постоянно говорим, что у наций есть право выбирать партнерства и альянсы... Дверь НАТО всегда должна оставаться открытой", - сказал Прайс
Он подчеркнул, что США не будут говорить что-либо, что противоречит этому принципу. По словам Прайса, "не США должны говорить о позиции НАТО".
"По нескольким причинам это не то, что я бы ожидал увидеть в письменном ответе США", - сказал Прайс.
О том, что вероятность вступления Украины в НАТО в ближайшей перспективе невелика, Байден заявил на пресс-конференции на минувшей неделе.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
00:06
США пригрозили Белоруссии из-за ситуации вокруг Украины
 
В миреУкраинаСШАДжо БайденНАТОНед ПрайсРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:16Специалист назвал телефоны, которые нельзя прослушать
01:06Пушков дал совет "пафосному" Кулебе
01:00"Ростелеком": "слитая" в интернет база данных с QR-кодами недействительна
00:33"Эксперт РА": Cтавки по ипотеке в России в 2022 году превысят 10%
00:27Госдеп заявил, что США не видят деэскалации вокруг Украины
00:20Российские десантники прибыли в Белоруссию на совместные учения
00:16Прайс: Байден не даст ответ России о перспективах вступления Украины в НАТО
00:06США пригрозили Белоруссии из-за ситуации вокруг Украины
00:02Северный флот начал учения с Арктической экспедиционной группировкой
23:58Киев не заинтересован в деэскалации ситуации в Донбассе, заявили в ЛНР
23:52США пригрозили России серьезными последствиями из-за Украины
23:32Госдеп заявил, что Россию не удивит ответ США по гарантиям безопасности
23:27США проинформировали Украину о содержании ответа России, заявил Госдеп
23:15В Минске прокомментировали отчет ИКАО по инциденту с самолетом Ryanair
22:58Эскалация ситуации вокруг Украины может изменить мир, заявил Байден
22:39Зеленский заявил, что Украине хватит угля и газа для прохождения зимы
22:24Байден не исключил введения санкций против Путина при эскалации на Украине
22:21Байден заявил, что может скоро принять решение о переброске войск в Европу
22:12Байден заявил, что Вашингтон не собирается отправлять войска на Украину
22:06Гинцбург: на изучение вакцины от COVID-19 для детей 6-11 лет нужно 3 месяца
Лента новостейМолния
Специалист назвал телефоны, которые нельзя прослушатьПушков дал совет "пафосному" Кулебе"Ростелеком": "слитая" в интернет база данных с QR-кодами недействительна"Эксперт РА": Cтавки по ипотеке в России в 2022 году превысят 10%Госдеп заявил, что США не видят деэскалации вокруг УкраиныРоссийские десантники прибыли в Белоруссию на совместные ученияПрайс: Байден не даст ответ России о перспективах вступления Украины в НАТОСША пригрозили Белоруссии из-за ситуации вокруг УкраиныСеверный флот начал учения с Арктической экспедиционной группировкойКиев не заинтересован в деэскалации ситуации в Донбассе, заявили в ЛНРСША пригрозили России серьезными последствиями из-за УкраиныГосдеп заявил, что Россию не удивит ответ США по гарантиям безопасностиСША проинформировали Украину о содержании ответа России, заявил ГосдепВ Минске прокомментировали отчет ИКАО по инциденту с самолетом Ryanair Эскалация ситуации вокруг Украины может изменить мир, заявил БайденЗеленский заявил, что Украине хватит угля и газа для прохождения зимыБайден не исключил введения санкций против Путина при эскалации на УкраинеБайден заявил, что может скоро принять решение о переброске войск в ЕвропуБайден заявил, что Вашингтон не собирается отправлять войска на Украину Гинцбург: на изучение вакцины от COVID-19 для детей 6-11 лет нужно 3 месяца