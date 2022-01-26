https://ria.ru/20220126/nasledstvo-1769529871.html

Кого могут лишить наследства при наличии завещания

Юрист перечислила, кого могут лишить наследства, даже если есть завещание - РИА Новости, 26.01.2022

Кого могут лишить наследства при наличии завещания

Гражданский кодекс России выделяет категорию лиц, которые не могут получить наследство. Речь идет о недостойных наследниках, рассказывает агентству "Прайм"... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T03:18

2022-01-26T03:18

2022-01-26T03:18

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Гражданский кодекс России выделяет категорию лиц, которые не могут получить наследство. Речь идет о недостойных наследниках, рассказывает агентству "Прайм" старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова.Эксперт ссылается на статью 1117 Гражданского кодекса РФ, в которой перечислены обстоятельства, когда наследник признается недостойным. Речь идет о тех, кто умышленно противоправно действовал против наследодателя или кого-либо из других наследников, а также препятствовал осуществлению последней воли умершего. К таким действиям можно отнести принуждение наследодателя написать завещание в его пользу, подделку завещания или его уничтожение, продолжает юрист.Наследник также признается недостойным, если, по словам Гусятниковой, он злостно уклонялся от исполнения своих обязанностей по отношению к наследодателю: не выплачивал алименты, назначенные судом, не оказывал материальной и нематериальной помощи.При этом она оговаривает, что на практике довольно сложно доказать, что недостойный наследник оказывал влияние на наследодателя.

https://realty.ria.ru/20211127/nasledstvo-1760886447.html

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