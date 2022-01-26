Кого могут лишить наследства при наличии завещания

Юрист перечислила, кого могут лишить наследства, даже если есть завещание
Юрист Гусятникова предупредила россиян о риске лишиться наследства при наличии завещания
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Гражданский кодекс России выделяет категорию лиц, которые не могут получить наследство. Речь идет о недостойных наследниках, рассказывает агентству "Прайм" старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова.
Эксперт ссылается на статью 1117 Гражданского кодекса РФ, в которой перечислены обстоятельства, когда наследник признается недостойным. Речь идет о тех, кто умышленно противоправно действовал против наследодателя или кого-либо из других наследников, а также препятствовал осуществлению последней воли умершего. К таким действиям можно отнести принуждение наследодателя написать завещание в его пользу, подделку завещания или его уничтожение, продолжает юрист.
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Наследник также признается недостойным, если, по словам Гусятниковой, он злостно уклонялся от исполнения своих обязанностей по отношению к наследодателю: не выплачивал алименты, назначенные судом, не оказывал материальной и нематериальной помощи.
При этом она оговаривает, что на практике довольно сложно доказать, что недостойный наследник оказывал влияние на наследодателя.
"По закону (п.1 ст. 87 Семейного кодекса РФ) трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них. Нетрудоспособным может быть пенсионер, инвалид и человек, который не имеет возможности самостоятельно себя обеспечивать в силу возраста или состояния здоровья", — подчеркивает Гусятникова.