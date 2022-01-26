https://ria.ru/20220126/nakhodka-1769533562.html

В Находке поступили сообщения о минировании школ

В Находке поступили сообщения о минировании школ - РИА Новости, 26.01.2022

В Находке поступили сообщения о минировании школ

Все школы Находки в Приморье эвакуированы из-за сообщений о "минировании", здания проверяются, сообщил РИА Новости представитель администрации городского... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T04:48

2022-01-26T04:48

2022-01-26T04:49

происшествия

находка

дальний восток

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 26 янв – РИА Новости. Все школы Находки в Приморье эвакуированы из-за сообщений о "минировании", здания проверяются, сообщил РИА Новости представитель администрации городского округа.По его словам, детсады работают штатно.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу. С прошлой недели возобновились сообщения о "минированиях" в учебных заведениях Дальнего Востока.

https://ria.ru/20220124/minirovanie-1769258344.html

находка

дальний восток

россия

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, находка, дальний восток, россия