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Адвоката Улюкаева обвинили в двух эпизодах мошенничества
Адвоката Улюкаева обвинили в двух эпизодах мошенничества - РИА Новости, 26.01.2022
Адвоката Улюкаева обвинили в двух эпизодах мошенничества
Арестованная накануне адвокат экс-министра Алексея Улюкаева Дареджан Квеидзе обвиняется в двух эпизодах мошенничества: якобы она утаила деньги, полученные на... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T11:01
2022-01-26T11:01
происшествия
москва
роснефть
башнефть
улюкаев
россия
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Арестованная накануне адвокат экс-министра Алексея Улюкаева Дареджан Квеидзе обвиняется в двух эпизодах мошенничества: якобы она утаила деньги, полученные на подкуп работников суда.Как следует из постановления суда об избрании адвокату меры пресечения, супруг Квеидзе передавал некоему сообщнику деньги для последующего подкупа сотрудников Хамовнического суда Москвы.Взятки предназначались "за освобождение от уголовной ответственности, назначение условного наказания или смягчения приговора"."Не выполнив договоренностей, обманным путем [Квеидзе и ее партнер Андрей Фоломейкин] завладели денежными средствами граждан, а впоследствии им было назначено наказание в виде лишения свободы с отбыванием в исправительных учреждениях. В дальнейшем по требованию потерпевших о возвращении денежных средств на протяжении длительного периода времени [адвокаты] под различными предлогами их не возвращали" , - указано в тексте, опубликованном на сайте суда.Накануне Преображенский суд Москвы арестовал Квеидзе и Фоломейкина на два месяца. Обоим вменяется мошенничество в особо крупном размере и грозит до десяти лет лишения свободы.Согласно реестру адвокатов, Квеидзе является действующим адвокатом бывшего министра Улюкаева, отбывающего сейчас восьмилетний срок в колонии за взятку.В конце 2017 года Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей за получение взятки в 2 миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина.Деньги Улюкаев, как установил суд, потребовал за выдачу министерством положительного заключения на покупку "Башнефти" "Роснефтью". Сам экс-министр считает себя жертвой провокации.В настоящее время Улюкаев - самый высокопоставленный осужденный взяточник в современной истории России.
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происшествия, москва, роснефть, башнефть, улюкаев, россия
11:01 26.01.2022
 
Адвоката Улюкаева обвинили в двух эпизодах мошенничества

Адвоката экс-министра Улюкаева Квеидзе обвинили в двух эпизодах мошенничества

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ выезжает со служебной территории
Автомобиль Следственного комитета РФ выезжает со служебной территории - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Автомобиль Следственного комитета РФ выезжает со служебной территории
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Арестованная накануне адвокат экс-министра Алексея Улюкаева Дареджан Квеидзе обвиняется в двух эпизодах мошенничества: якобы она утаила деньги, полученные на подкуп работников суда.
Как следует из постановления суда об избрании адвокату меры пресечения, супруг Квеидзе передавал некоему сообщнику деньги для последующего подкупа сотрудников Хамовнического суда Москвы.
Взятки предназначались "за освобождение от уголовной ответственности, назначение условного наказания или смягчения приговора".
"Не выполнив договоренностей, обманным путем [Квеидзе и ее партнер Андрей Фоломейкин] завладели денежными средствами граждан, а впоследствии им было назначено наказание в виде лишения свободы с отбыванием в исправительных учреждениях. В дальнейшем по требованию потерпевших о возвращении денежных средств на протяжении длительного периода времени [адвокаты] под различными предлогами их не возвращали" , - указано в тексте, опубликованном на сайте суда.
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Накануне Преображенский суд Москвы арестовал Квеидзе и Фоломейкина на два месяца. Обоим вменяется мошенничество в особо крупном размере и грозит до десяти лет лишения свободы.
Согласно реестру адвокатов, Квеидзе является действующим адвокатом бывшего министра Улюкаева, отбывающего сейчас восьмилетний срок в колонии за взятку.
В конце 2017 года Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей за получение взятки в 2 миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина.
Деньги Улюкаев, как установил суд, потребовал за выдачу министерством положительного заключения на покупку "Башнефти" "Роснефтью". Сам экс-министр считает себя жертвой провокации.
В настоящее время Улюкаев - самый высокопоставленный осужденный взяточник в современной истории России.
 
ПроисшествияМоскваРоснефтьБашнефтьУлюкаевРоссия
 
 
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