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В Крыму проверят сообщения о том, что ребенка высадили из автобуса в мороз
В Крыму проверят сообщения о том, что ребенка высадили из автобуса в мороз - РИА Новости, 26.01.2022
В Крыму проверят сообщения о том, что ребенка высадили из автобуса в мороз
Следствие начало проверять информацию о том, что водитель автобуса в Керчи высадил ребенка в мороз, сообщает региональное управление СК РФ в среду. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T13:31
2022-01-26T13:31
2022-01-26T13:31
происшествия
республика крым
следственный комитет россии (ск рф)
керчь
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости. Следствие начало проверять информацию о том, что водитель автобуса в Керчи высадил ребенка в мороз, сообщает региональное управление СК РФ в среду.На полуострове сейчас морозная погода. Снег. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью – до 10 градусов мороза, днем – до 5."Организована процессуальная проверка сведений из СМИ о высадке водителем автобуса ребенка на улицу в неблагоприятные погодные условия", - говорится в релизе.Инцидент произошел накануне вечером. Водитель высадил ребенка, по данным местных СМИ, из-за того, что не прошла оплата по валидатору.Следователи в рамках проверки установят обстоятельства произошедшего и дадут юридическую оценку действиям водителя.
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происшествия, республика крым, следственный комитет россии (ск рф), керчь, россия
В Крыму проверят сообщения о том, что ребенка высадили из автобуса в мороз
Следствие проверит сообщения о том, что водитель автобуса в Керчи высадил ребенка в мороз