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Минздрав разрешил исследование препарата от COVID-19 молнупиравир
Минздрав разрешил исследование препарата от COVID-19 молнупиравир - РИА Новости, 26.01.2022
Минздрав разрешил исследование препарата от COVID-19 молнупиравир
Обнинская химико-фармацевтическая компания получила разрешение на клинические исследования препарата от COVID-19 молнупиравир, следует из данных реестра... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T15:42
2022-01-26T15:42
2022-01-26T15:47
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Обнинская химико-фармацевтическая компания получила разрешение на клинические исследования препарата от COVID-19 молнупиравир, следует из данных реестра разрешенных клинических исследований."Молнупиравир оценка основных фармакокинетических параметров, безопасности и эффективности в отношении COVID-19 препарата Молнупиравир у взрослой популяции", - говорится в документе.Предполагается, что в исследовании примут участие 416 человек. Завершить исследование планируется в декабре 2023 года, уточняется в реестре.
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общество, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
15:42 26.01.2022 (обновлено: 15:47 26.01.2022)
Минздрав разрешил исследование препарата от COVID-19 молнупиравир
Минздрав выдал разрешение на исследование препарата от коронавируса молнупиравир