https://ria.ru/20220126/molnupiravir-1769627537.html

Минздрав разрешил исследование препарата от COVID-19 молнупиравир

Минздрав разрешил исследование препарата от COVID-19 молнупиравир - РИА Новости, 26.01.2022

Минздрав разрешил исследование препарата от COVID-19 молнупиравир

Обнинская химико-фармацевтическая компания получила разрешение на клинические исследования препарата от COVID-19 молнупиравир, следует из данных реестра... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T15:42

2022-01-26T15:42

2022-01-26T15:47

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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Обнинская химико-фармацевтическая компания получила разрешение на клинические исследования препарата от COVID-19 молнупиравир, следует из данных реестра разрешенных клинических исследований."Молнупиравир оценка основных фармакокинетических параметров, безопасности и эффективности в отношении COVID-19 препарата Молнупиравир у взрослой популяции", - говорится в документе.Предполагается, что в исследовании примут участие 416 человек. Завершить исследование планируется в декабре 2023 года, уточняется в реестре.

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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