МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. В Париже продолжается Неделя высокой моды (Paris Couture Week). Во второй день состоялись презентации весенне-летних коллекций Chanel, Стефана Роллана, Alexis Mabille и не только. Гостями модных шоу, по традиции, стали знаменитости, как например, Марго Робби, Ванесса Паради или Фаррелл Уильямс. Всего в парижской неделе Высокой моды, которая продлится до 27 января, примут участие 15 ведущих мировых брендов. Это почти вдвое больше, чем в прошлом сезоне.
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. В Париже продолжается Неделя высокой моды (Paris Couture Week). Во второй день состоялись презентации весенне-летних коллекций Chanel, Стефана Роллана, Alexis Mabille и не только.
Гостями модных шоу, по традиции, стали знаменитости, как например, Марго Робби, Ванесса Паради или Фаррелл Уильямс.
Всего в парижской неделе Высокой моды, которая продлится до 27 января, примут участие 15 ведущих мировых брендов. Это почти вдвое больше, чем в прошлом сезоне.
Одним из центральных показов стало шоу Chanel, которое открыла Шарлотта Казираги — старшая дочь принцессы Монако Каролины и внучка Грейс Келли. Она промчалась по подиуму на своем чистокровном скакуне в куртке знаменитого модного дома из черного твида, расшитого пайетками.
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Одним из центральных показов стало шоу Chanel, которое открыла Шарлотта Казираги — старшая дочь принцессы Монако Каролины и внучка Грейс Келли. Она промчалась по подиуму на своем чистокровном скакуне в куртке знаменитого модного дома из черного твида, расшитого пайетками.
По словам креативного директора Chanel Вирджинии Виард, создавая эту коллекцию, она вдохновлялась 1920 годами, когда девушки стремились вылезти из корсетов и громоздких подъюбников и накинуть на себя минималистичные платья из перьев и бахромы.
Настроение эпохи "Великого Гэтсби" создавали платья из шифона, органзы и атласа, расшитые бисером, блестками или серебряными нитями.
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По словам креативного директора Chanel Вирджинии Виард, создавая эту коллекцию, она вдохновлялась 1920 годами, когда девушки стремились вылезти из корсетов и громоздких подъюбников и накинуть на себя минималистичные платья из перьев и бахромы.
Настроение эпохи "Великого Гэтсби" создавали платья из шифона, органзы и атласа, расшитые бисером, блестками или серебряными нитями.
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