В Париже продолжается Неделя высокой моды

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По словам креативного директора Chanel Вирджинии Виард, создавая эту коллекцию, она вдохновлялась 1920 годами, когда девушки стремились вылезти из корсетов и громоздких подъюбников и накинуть на себя минималистичные платья из перьев и бахромы.

Настроение эпохи "Великого Гэтсби" создавали платья из шифона, органзы и атласа, расшитые бисером, блестками или серебряными нитями.