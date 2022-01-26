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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220126/moda-1769594654.html
В Париже продолжается Неделя высокой моды
В Париже продолжается Неделя высокой моды - РИА Новости, 26.01.2022
В Париже продолжается Неделя высокой моды
В Париже продолжается Неделя высокой моды (Paris Couture Week). Во второй день состоялись презентации весенне-летних коллекций Chanel, Стефана Роллана, Alexis... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T16:03
2022-01-26T17:48
фото
культура
мода
новости культуры
стиль жизни
париж
ванесса паради
chanel
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. В Париже продолжается Неделя высокой моды (Paris Couture Week). Во второй день состоялись презентации весенне-летних коллекций Chanel, Стефана Роллана, Alexis Mabille и не только. Гостями модных шоу, по традиции, стали знаменитости, как например, Марго Робби, Ванесса Паради или Фаррелл Уильямс. Всего в парижской неделе Высокой моды, которая продлится до 27 января, примут участие 15 ведущих мировых брендов. Это почти вдвое больше, чем в прошлом сезоне.
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фото, мода, новости культуры, стиль жизни, париж, ванесса паради, chanel, марго робби, фаррелл уильямс, фото
16:03 26.01.2022 (обновлено: 17:48 26.01.2022)
 
В Париже продолжается Неделя высокой моды

В Париже продолжается Неделя высокой моды

Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. В Париже продолжается Неделя высокой моды (Paris Couture Week). Во второй день состоялись презентации весенне-летних коллекций Chanel, Стефана Роллана, Alexis Mabille и не только.
Гостями модных шоу, по традиции, стали знаменитости, как например, Марго Робби, Ванесса Паради или Фаррелл Уильямс.
Всего в парижской неделе Высокой моды, которая продлится до 27 января, примут участие 15 ведущих мировых брендов. Это почти вдвое больше, чем в прошлом сезоне.
© AP Photo / Lewis Joly

Одним из центральных показов стало шоу Chanel, которое открыла Шарлотта Казираги — старшая дочь принцессы Монако Каролины и внучка Грейс Келли. Она промчалась по подиуму на своем чистокровном скакуне в куртке знаменитого модного дома из черного твида, расшитого пайетками.

Шарлотта Казираги верхом на лошади на показе коллекции Chanel весна-лето 2022 Haute Couture в Париже
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Одним из центральных показов стало шоу Chanel, которое открыла Шарлотта Казираги — старшая дочь принцессы Монако Каролины и внучка Грейс Келли. Она промчалась по подиуму на своем чистокровном скакуне в куртке знаменитого модного дома из черного твида, расшитого пайетками.

© AP Photo / Lewis Joly
© AP Photo / Lewis Joly

По словам креативного директора Chanel Вирджинии Виард, создавая эту коллекцию, она вдохновлялась 1920 годами, когда девушки стремились вылезти из корсетов и громоздких подъюбников и накинуть на себя минималистичные платья из перьев и бахромы.

Настроение эпохи "Великого Гэтсби" создавали платья из шифона, органзы и атласа, расшитые бисером, блестками или серебряными нитями.

Модель на показе коллекции Chanel весна-лето 2022 Haute Couture в Париже
2 из 6

По словам креативного директора Chanel Вирджинии Виард, создавая эту коллекцию, она вдохновлялась 1920 годами, когда девушки стремились вылезти из корсетов и громоздких подъюбников и накинуть на себя минималистичные платья из перьев и бахромы.

Настроение эпохи "Великого Гэтсби" создавали платья из шифона, органзы и атласа, расшитые бисером, блестками или серебряными нитями.

© AP Photo / Lewis Joly
© REUTERS / Violeta Santos Moura

Образы дополнял броский макияж, отсылающий к авангардистам довоенной эпохи. Хотя кому-то эти темные круги вокруг глаз больше напомнили боевой раскрас.

Модели на показе коллекции Virginie Viard весна-лето 2022 Haute Couture в Париже
3 из 6

Образы дополнял броский макияж, отсылающий к авангардистам довоенной эпохи. Хотя кому-то эти темные круги вокруг глаз больше напомнили боевой раскрас.

© REUTERS / Violeta Santos Moura
© AFP 2022 / Geoffroy Van Der Hasselt

Дизайнер Алексис Мабилль презентовала легкую и игривую коллекцию под названием "Desire" ("Желание"), в которой расслабленные силуэты сочетаются с бельевым стилем.

Модель на показе коллекции Alexis Mabille весна-лето 2022 Haute Couture в Париже
4 из 6

Дизайнер Алексис Мабилль презентовала легкую и игривую коллекцию под названием "Desire" ("Желание"), в которой расслабленные силуэты сочетаются с бельевым стилем.

© AFP 2022 / Geoffroy Van Der Hasselt
© REUTERS / Violeta Santos Moura

Впервые с начала пандемии коронавируса в мир моды вернулся Стефан Роллан — основатель одноименного бренда от кутюр.

Он предложил модникам множество женственных драпированных и развивающихся платьев, похожих на облака.

Модель на показе коллекции одежды Stephane Rolland весна-лето 2022 Haute Couture в Париже
5 из 6

Впервые с начала пандемии коронавируса в мир моды вернулся Стефан Роллан — основатель одноименного бренда от кутюр.

Он предложил модникам множество женственных драпированных и развивающихся платьев, похожих на облака.

© REUTERS / Violeta Santos Moura
© AFP 2022 / Geoffroy Van Der Hasselt

Блестки, четкие силуэты, перья и оборки, а также яркие цветовые сочетания представил модный дом Alexandre Vauthier.

Коллекция получилась элегантной, смелой и роскошной.

Модели на показе коллекции Alexandre Vauthier весна-лето 2022 Haute Couture в Париже
6 из 6

Блестки, четкие силуэты, перья и оборки, а также яркие цветовые сочетания представил модный дом Alexandre Vauthier.

Коллекция получилась элегантной, смелой и роскошной.

© AFP 2022 / Geoffroy Van Der Hasselt
 
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