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В Минздраве призвали не заниматься самолечением при COVID-19
В Минздраве призвали не заниматься самолечением при COVID-19 - РИА Новости, 26.01.2022
В Минздраве призвали не заниматься самолечением при COVID-19
Антибиотики при COVID-19 не стоит принимать самостоятельно, их назначает только врач, следует из памятки Минздрава РФ о действиях в случае бессимптомного или... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T09:03
2022-01-26T09:03
2022-01-26T09:03
общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
здоровье - общество
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Антибиотики при COVID-19 не стоит принимать самостоятельно, их назначает только врач, следует из памятки Минздрава РФ о действиях в случае бессимптомного или легкого течения COVID-19 и ОРВИ."Не стоит самостоятельно принимать антибиотики. Антибиотики назначаются только медицинскими работниками и только в случае наличия показаний", - говорится в документе.
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общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, россия
В Минздраве призвали не заниматься самолечением при COVID-19
Минздрав: при COVID-19 не стоит самостоятельно принимать антибиотики, их назначает врач