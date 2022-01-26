https://ria.ru/20220126/minzdrav-1769543137.html

В Минздраве призвали не заниматься самолечением при COVID-19

В Минздраве призвали не заниматься самолечением при COVID-19 - РИА Новости, 26.01.2022

В Минздраве призвали не заниматься самолечением при COVID-19

Антибиотики при COVID-19 не стоит принимать самостоятельно, их назначает только врач, следует из памятки Минздрава РФ о действиях в случае бессимптомного или... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T09:03

2022-01-26T09:03

2022-01-26T09:03

общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Антибиотики при COVID-19 не стоит принимать самостоятельно, их назначает только врач, следует из памятки Минздрава РФ о действиях в случае бессимптомного или легкого течения COVID-19 и ОРВИ."Не стоит самостоятельно принимать антибиотики. Антибиотики назначаются только медицинскими работниками и только в случае наличия показаний", - говорится в документе.

https://ria.ru/20220125/epivakkorona-1769407500.html

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общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, россия