https://ria.ru/20220126/minirovanie-1769561379.html
Угрозы о минировании школ на Чукотке не подтвердились
Угрозы о минировании школ на Чукотке не подтвердились - РИА Новости, 26.01.2022
Угрозы о минировании школ на Чукотке не подтвердились
Правоохранители проверили все 76 объектов образования на Чукотке после информации о "минировании", угрозы не подтвердились, сообщает правительство региона. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T11:13
2022-01-26T11:13
2022-01-26T11:13
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
чукотка
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
ложные сообщения о минировании зданий
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_6a29fc6418c6b71dc499ff468e09fb39.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 26 янв – РИА Новости. Правоохранители проверили все 76 объектов образования на Чукотке после информации о "минировании", угрозы не подтвердились, сообщает правительство региона.Ранее в среду сообщалось, что анонимные сообщения об угрозе минирования зданий поступили утром в адрес учебных учреждений в Анадыре, Билибино, Певеке, Анадырском районе, посёлках Эгвекинот и Провидения. Там эвакуированы учащиеся и сотрудники учреждений, в том числе в Анадыре - свыше 1,7 тысячи человек. В столице Чукотки в эвакуации были задействованы городские автобусы. Занятия в школах отменены."В образовательных учреждениях Чукотского автономного округа подозрительных предметов не обнаружено. Информация о "минировании" не подтвердилась", - говорится в сообщении.Власти уточнили, что всего были эвакуированы более 6 тысяч человек – 4960 детей и 1193 сотрудника учебных учреждений. Здания обследовали представители правоохранительных органов, Росгвардии, МЧС и кинологи. Всего проверено 76 объектов.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу. С прошлой недели возобновились сообщения о "минированиях" в учебных заведениях Дальнего Востока.
https://ria.ru/20220126/khabarovsk-1769531614.html
чукотка
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a3cb31c139c0a867528bfc1600cf80c1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чукотка, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия, ложные сообщения о минировании зданий
Угрозы о минировании школ на Чукотке не подтвердились
Сообщения о минировании школ в шести населенных пунктах Чукотки не подтвердились