https://ria.ru/20220126/minirovanie-1769561379.html

Угрозы о минировании школ на Чукотке не подтвердились

Угрозы о минировании школ на Чукотке не подтвердились - РИА Новости, 26.01.2022

Угрозы о минировании школ на Чукотке не подтвердились

Правоохранители проверили все 76 объектов образования на Чукотке после информации о "минировании", угрозы не подтвердились, сообщает правительство региона. РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T11:13

2022-01-26T11:13

2022-01-26T11:13

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

чукотка

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

россия

ложные сообщения о минировании зданий

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ВЛАДИВОСТОК, 26 янв – РИА Новости. Правоохранители проверили все 76 объектов образования на Чукотке после информации о "минировании", угрозы не подтвердились, сообщает правительство региона.Ранее в среду сообщалось, что анонимные сообщения об угрозе минирования зданий поступили утром в адрес учебных учреждений в Анадыре, Билибино, Певеке, Анадырском районе, посёлках Эгвекинот и Провидения. Там эвакуированы учащиеся и сотрудники учреждений, в том числе в Анадыре - свыше 1,7 тысячи человек. В столице Чукотки в эвакуации были задействованы городские автобусы. Занятия в школах отменены."В образовательных учреждениях Чукотского автономного округа подозрительных предметов не обнаружено. Информация о "минировании" не подтвердилась", - говорится в сообщении.Власти уточнили, что всего были эвакуированы более 6 тысяч человек – 4960 детей и 1193 сотрудника учебных учреждений. Здания обследовали представители правоохранительных органов, Росгвардии, МЧС и кинологи. Всего проверено 76 объектов.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу. С прошлой недели возобновились сообщения о "минированиях" в учебных заведениях Дальнего Востока.

https://ria.ru/20220126/khabarovsk-1769531614.html

чукотка

россия

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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чукотка, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия, ложные сообщения о минировании зданий