https://ria.ru/20220126/minirovanie-1769540038.html

На Чукотке проверяют школы и детсады из-за сообщений о "минировании"

На Чукотке проверяют школы и детсады из-за сообщений о "минировании" - РИА Новости, 26.01.2022

На Чукотке проверяют школы и детсады из-за сообщений о "минировании"

Учреждения образования в шести населенных пунктах Чукотки эвакуированы после анонимных сообщений о "минировании", идет проверка, сообщает правительство региона. РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T08:20

2022-01-26T08:20

2022-01-26T08:20

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

чукотка

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 26 янв – РИА Новости. Учреждения образования в шести населенных пунктах Чукотки эвакуированы после анонимных сообщений о "минировании", идет проверка, сообщает правительство региона.Ранее в среду сообщалось, что эвакуированы свыше 1,7 тысячи человек из-за угроз о "минированиях" в Анадыре – это учащиеся и работники школ, детсадов, колледжа и лицея. В эвакуации были задействованы городские автобусы. Занятия в школах отменены."Экстренные проверки организованы в образовательных учреждениях шести муниципалитетов Чукотки. Для обеспечения безопасности учащихся оперативно принято решение об эвакуации. Анонимные сообщения об угрозе минирования зданий поступили сегодня утром, 26 января, в адрес учебных учреждений. Обследованием зданий в Анадыре, Билибино, Певеке, Анадырском районе, посёлках Эгвекинот и Провидения занимаются представители правоохранительных органов, Росгвардии, МЧС и кинологи", - говорится в сообщении.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу. С прошлой недели возобновились сообщения о "минированиях" в учебных заведениях Дальнего Востока.

https://ria.ru/20220125/minirovanie-1769438606.html

чукотка

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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чукотка, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия