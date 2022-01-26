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Россия получила ответ США и НАТО на предложения по гарантиям безопасности

Россия получила ответ США и НАТО на предложения по гарантиям безопасности - РИА Новости, 26.01.2022

Россия получила ответ США и НАТО на предложения по гарантиям безопасности

Посол США Джон Салливан передал замглавы МИД России Александру Грушко письменный ответ Вашингтона по гарантиям безопасности, сообщили в министерстве. РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T20:19

2022-01-26T20:19

2022-01-26T23:38

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Посол США Джон Салливан передал замглавы МИД России Александру Грушко письменный ответ Вашингтона по гарантиям безопасности, сообщили в министерстве.Отмечается, что встреча прошла по просьбе диппредставителя Соединенных Штатов."Глава американской дипмиссии передал письменный ответ Администрации США на ранее представленный российской стороной проект двустороннего договора о гарантиях безопасности", — сказали в ведомстве.Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил журналистам, что их ответ скоординирован с Украиной и европейскими союзниками."Я планирую поговорить с министром (иностранных дел России Сергеем. — Прим. ред.) Лавровым в ближайшие дни, когда Москва ознакомится с нашим ответом", — сказал глава Госдепа.Он пояснил, что США не хотят обнародовать документ, чтобы оставалась возможность для конфиденциальных переговоров, и надеются, что Россия серьезно к этому отнесется.Позднее российский посол в Брюсселе получил письменный ответ НАТО на аналогичные предложения Москвы по гарантиям безопасности. Как заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенбернг, этот документ поддержали все 30 союзников.Комментируя переданный российской стороне документ, Столтенберг заявил, что альянс не собирается отказываться от политики открытых дверей и "уважает право каждой страны делать суверенный выбор". По данным агентства dpa, которое ссылается на источники в блоке, в ответе на предложения России "нет серьезных уступок". В частности, сообщается, что НАТО "не поддержало требование о нерасширении альянса и выводе войск из стран-членов на востоке Европы".Переговоры с США и НАТОВ конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств близ российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и гарантиях нерасширения НАТО на восток.В январе по этому вопросу прошла серия консультаций между Россией, США и альянсом: 9-10 января вопрос обсуждался в Женеве на встречах с американской стороной, 12 января — на заседании Совета Россия — НАТО, а 13 января — на площадке ОБСЕ. Еще до начала переговоров Вашингтон называл некоторые пункты документа неприемлемыми, Москва отмечала, что это не ультиматум, но на односторонние уступки, тем более под давлением, она не пойдет.Запад пообещал на этой неделе дать письменные ответы на российские предложения. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, Москве нужен конкретный ответ на каждую статью выдвинутых документов — от этого будут зависеть дальнейшие действия российской стороны и перспективы возобновления диалога.

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