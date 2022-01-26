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Лавров прокомментировал возможность новых санкций со стороны Запада
Лавров прокомментировал возможность новых санкций со стороны Запада - РИА Новости, 26.01.2022
Лавров прокомментировал возможность новых санкций со стороны Запада
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя возможные санкции против Москвы, заявил, что Запад находится в военном угаре. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T15:01
2022-01-26T15:15
москва
россия
в мире
украина
сергей лавров
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя возможные санкции против Москвы, заявил, что Запад находится в военном угаре.Он подчеркнул, что РФ готова надежнейшим образом защитить свои интересы и безопасность и готова к любому развитию событий."Мы готовы к любому развитию событий. Мы ни на кого не нападали, всегда нападали на нас, и всегда те, кто это делал, получал по заслугам. Поэтому спекулировать, что выкинуть наши западные партнеры, которые находятся в прострации и, судя по всему, не очень знают, как им дальше вылезать из тупика, в который они сами себя загнали, я не буду", - сказал министр.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в эскалации, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а войска перемещает в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
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москва, россия, в мире, украина, сергей лавров
15:01 26.01.2022 (обновлено: 15:15 26.01.2022)
 
Лавров прокомментировал возможность новых санкций со стороны Запада

Глава МИД Лавров о санкциях США: Москва видит, что западные коллеги в военном угаре

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя возможные санкции против Москвы, заявил, что Запад находится в военном угаре.
"Насчет санкций: мы видим, что наши западные коллеги находятся без преувеличения в каком-то таком военном угаре, только об этом и говорят: накажем, (если) вы нападете. Вы читаете все те истеричные выражения, в которых Запад формулирует свою позицию", - сказал Лавров журналистам.
Он подчеркнул, что РФ готова надежнейшим образом защитить свои интересы и безопасность и готова к любому развитию событий.
"Мы готовы к любому развитию событий. Мы ни на кого не нападали, всегда нападали на нас, и всегда те, кто это делал, получал по заслугам. Поэтому спекулировать, что выкинуть наши западные партнеры, которые находятся в прострации и, судя по всему, не очень знают, как им дальше вылезать из тупика, в который они сами себя загнали, я не буду", - сказал министр.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в эскалации, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а войска перемещает в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
14:33В мире
Сенатор напомнил о последствиях антироссийских санкций
 
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