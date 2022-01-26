https://ria.ru/20220126/mid-1769591970.html
Россия стремится сократить зависимость от доллара, заявил Лавров
Россия стремится сократить зависимость от доллара, заявил Лавров - РИА Новости, 26.01.2022
Россия стремится сократить зависимость от доллара, заявил Лавров
Министр иностранных дел России на парламентском часе в Госдуме сообщил, что Москва резко сокращает свои валютные резервы в долларах. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T13:12
2022-01-26T13:12
2022-01-26T19:20
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Министр иностранных дел России на парламентском часе в Госдуме сообщил, что Москва резко сокращает свои валютные резервы в долларах."Мы стремимся сокращать зависимость от доллара, и американцы нам в этом активно помогают — потому, что делают почти все возможное, чтобы подорвать доверие к этой валюте и сделать ее рискованной вообще для международных расчетов, не только для России — любой другой страны мира", — сказал министр, отвечая на вопрос депутатов Госдумы.Лавров сообщил, что Россия резко сокращает свои валютные резервы в долларах."Мы резко сокращаем свои валютные резервы, которые хранятся в долларах", — сказал он.
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сша, россия, госдума рф, сергей лавров, экономика, москва
13:12 26.01.2022 (обновлено: 19:20 26.01.2022)
Россия стремится сократить зависимость от доллара, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: Россия резко сокращает резервы в долларах из-за действий США