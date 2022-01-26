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Россия получила некоторые ответы по безопасности в устной форме
Россия получила некоторые ответы по безопасности в устной форме - РИА Новости, 26.01.2022
Россия получила некоторые ответы по безопасности в устной форме
Москва получила некоторые ответы на свои предложения по безопасности, пока в устной форме, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел Александр... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T12:33
2022-01-26T14:41
москва
александр грушко
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Москва получила некоторые ответы на свои предложения по безопасности, пока в устной форме, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел Александр Грушко."Но, во-первых, нам хочется знать, почему наши предложения неприемлемы &lt;…&gt; Мы внимательно изучим и определим наши дальнейшие шаги", — сказал он журналистам.Замминистра отметил, что сейчас мир дошел до опасной черты, когда требуется предпринять самые энергичные усилия для того, чтобы от нее отодвинулся. Российские предложения открывают прямой ясный путь к движению в правильном направлении, не только в деле обеспечения национальных интересов России, но и в части возвращения к строительству европейской глобальной безопасности на принципах неделимости безопасности, добавил Грушко."И мы убеждены в том, что этот мирный потенциал наших инициатив будет реализован и поддержан", — сказал он. Российские предложения дипломат назвал апелляцией к здравому смыслу.В конце прошлого года Россия опубликовала проекты соглашения с США и их партнерами по гарантиям безопасности в Европе. Российская сторона, в частности, требует юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Кроме того, в документе идет речь о неразмещении ударных вооружений у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.В десятых числах января прошли первые обсуждения российских предложений: делегации России и США провели переговоры в Женеве, затем состоялось заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе и консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. На прошлой неделе в Женеве состоялись переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.
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москва, александр грушко, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия
12:33 26.01.2022 (обновлено: 14:41 26.01.2022)
 
Россия получила некоторые ответы по безопасности в устной форме

Замглавы МИД Грушко: Россия получила от Запада часть ответов по безопасности в устном виде

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Александр Грушко
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Москва получила некоторые ответы на свои предложения по безопасности, пока в устной форме, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел Александр Грушко.
"Но, во-первых, нам хочется знать, почему наши предложения неприемлемы <…> Мы внимательно изучим и определим наши дальнейшие шаги", — сказал он журналистам.
Замминистра отметил, что сейчас мир дошел до опасной черты, когда требуется предпринять самые энергичные усилия для того, чтобы от нее отодвинулся. Российские предложения открывают прямой ясный путь к движению в правильном направлении, не только в деле обеспечения национальных интересов России, но и в части возвращения к строительству европейской глобальной безопасности на принципах неделимости безопасности, добавил Грушко.
Флаг США на здании посольства США в Женеве - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
Вчера, 12:08Сказано в эфире
Стоит ли ждать от США уступок по гарантиям безопасности? Взгляд политолога
"И мы убеждены в том, что этот мирный потенциал наших инициатив будет реализован и поддержан", — сказал он.
Российские предложения дипломат назвал апелляцией к здравому смыслу.
"Если мы спросим любого человека на улице, попросим прокомментировать наши предложения, все они реально отвечают задачам укрепления безопасности и построению мирной архитектуры в Европе и в целом мире", — добавил замминистра.
В конце прошлого года Россия опубликовала проекты соглашения с США и их партнерами по гарантиям безопасности в Европе. Российская сторона, в частности, требует юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Кроме того, в документе идет речь о неразмещении ударных вооружений у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
В десятых числах января прошли первые обсуждения российских предложений: делегации России и США провели переговоры в Женеве, затем состоялось заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе и консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. На прошлой неделе в Женеве состоялись переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
12 января, 08:43Инфографика
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
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МоскваАлександр ГрушкоМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Россия
 
 
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