https://ria.ru/20220126/mid-1769581088.html

Россия получила некоторые ответы по безопасности в устной форме

Россия получила некоторые ответы по безопасности в устной форме - РИА Новости, 26.01.2022

Россия получила некоторые ответы по безопасности в устной форме

Москва получила некоторые ответы на свои предложения по безопасности, пока в устной форме, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел Александр... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T12:33

2022-01-26T12:33

2022-01-26T14:41

москва

александр грушко

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Москва получила некоторые ответы на свои предложения по безопасности, пока в устной форме, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел Александр Грушко."Но, во-первых, нам хочется знать, почему наши предложения неприемлемы <…> Мы внимательно изучим и определим наши дальнейшие шаги", — сказал он журналистам.Замминистра отметил, что сейчас мир дошел до опасной черты, когда требуется предпринять самые энергичные усилия для того, чтобы от нее отодвинулся. Российские предложения открывают прямой ясный путь к движению в правильном направлении, не только в деле обеспечения национальных интересов России, но и в части возвращения к строительству европейской глобальной безопасности на принципах неделимости безопасности, добавил Грушко."И мы убеждены в том, что этот мирный потенциал наших инициатив будет реализован и поддержан", — сказал он. Российские предложения дипломат назвал апелляцией к здравому смыслу.В конце прошлого года Россия опубликовала проекты соглашения с США и их партнерами по гарантиям безопасности в Европе. Российская сторона, в частности, требует юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Кроме того, в документе идет речь о неразмещении ударных вооружений у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.В десятых числах января прошли первые обсуждения российских предложений: делегации России и США провели переговоры в Женеве, затем состоялось заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе и консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. На прошлой неделе в Женеве состоялись переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.

https://radiosputnik.ria.ru/20220125/cif-1769397842.html

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москва, александр грушко, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия