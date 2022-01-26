https://ria.ru/20220126/mh17-1769648087.html

Москва призвала ЕСПЧ отклонить политические жалобы Киева по делу MH17

Москва призвала ЕСПЧ отклонить политические жалобы Киева по делу MH17 - РИА Новости, 26.01.2022

Москва призвала ЕСПЧ отклонить политические жалобы Киева по делу MH17

Россия рассчитывает, что Европейский суд по правам человека примет во внимание только правовые доводы по делу о крушению рейса MH17, заявил уполномоченный при... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T17:22

2022-01-26T17:22

2022-01-26T18:28

в мире

украина

нидерланды

михаил виноградов

россия

николай винниченко

европейский суд по правам человека (еспч)

mh17. расследование

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СТРАСБУРГ, 26 янв — РИА Новости. Россия рассчитывает, что Европейский суд по правам человека примет во внимание только правовые доводы по делу о крушению рейса MH17, заявил уполномоченный при ЕСПЧ Михаил Виноградов.Российский представитель также выразил надежду, что суд отклонит все политические заявления Украины и Нидерландов, прозвучавшие на заседании."Нами были представлены убедительные позиции, которые должны привести к единственно верному выводу — о неприемлемости жалоб Украины и Нидерландов. Надеемся, что наши доводы будут услышаны", — сказал Виноградов после заседания.ЕСПЧ в Страсбурге в среду начал рассмотрение жалоб Нидерландов и Украины против России по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году.Первое заседание касается вопроса приемлемости объединенных жалоб Нидерландов и Украины против России по делу о крушении малайзийского Boeing.Ранее украинские власти подали несколько исков в ЕСПЧ против России, они касаются Крыма и Донбасса. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми, подчеркивая, что не является стороной конфликта в Донбассе.В июле 2020 года Страсбургский суд официально уведомил Россию о поданной Нидерландами против нее жалобе по крушению малайзийского Boeing. МИД России расценил подачу жалобы как еще один удар по российско-нидерландским отношениям. Впоследствии все эти жалобы объединили.Россия 22 июля того же года подала в ЕСПЧ первую в истории страны межгосударственную жалобу против Украины. В частности, в этой жалобе Москва вменяет Киеву крушение рейса MH17 из-за того, что украинские власти не закрыли воздушное пространство в зоне конфликта, говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры РФ. Суд зарегистрировал жалобу, но пока не приступил к ее рассмотрению.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, остальных подозреваемых судят заочно. С 8 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу.Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.Расследование проводила совместная следственная группа (ССГ) под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска, с подконтрольной ополченцам территории.Линия гособвинения строится на показаниях исключительно анонимных свидетелей. Защита обвиняемого по делу россиянина Пулатова заявляла, что это мешает оценить достоверность их показаний, однако прокуратура Нидерландов настаивает на том, что анонимность необходима в целях безопасности.МИД России заявлял, что обвинения в причастности Москвы к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, а расследование является предвзятым и однобоким. По словам главы ведомства Сергея Лаврова, оно переполнено двойными стандартами.

https://ria.ru/20220126/mh17-1769640496.html

https://ria.ru/20220126/espch-1769613854.html

https://ria.ru/20220126/mh17-1769619165.html

https://ria.ru/20220126/zhaloba-1769600174.html

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