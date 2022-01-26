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https://ria.ru/20220126/mh17-1769571418.html
Нидерланды не использовали российские материалы по MH17, заявил Виноградов
Нидерланды не использовали российские материалы по MH17, заявил Виноградов - РИА Новости, 26.01.2022
Нидерланды не использовали российские материалы по MH17, заявил Виноградов
РФ передала Нидерландам тома материалов по крушению Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году на бумажных и цифровых носителях, голландцы их не использовали,... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T11:59
2022-01-26T11:59
в мире
концерн пво "алмаз-антей"
европейский суд по правам человека (еспч)
михаил виноградов
крушение малайзийского boeing под донецком
авиакатастрофа boeing 777 под донецком (2014)
бук (зенитный ракетный комплекс)
mh17. расследование
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СТРАСБУРГ, 26 янв – РИА Новости. РФ передала Нидерландам тома материалов по крушению Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году на бумажных и цифровых носителях, голландцы их не использовали, так это могло не выписываться в версию вины Москвы, заявил уполномоченный РФ при ЕСПЧ Михаил Виноградов.Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге в среду проводит рассмотрение жалоб Нидерландов и Украины против России по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году."Власти Нидерландов в своей жалобе выражают недовольство содержанием предоставленных ответов (на запросы о помощи – ред.). В этом отношении сообщаю, что Российской Федерацией были переданы тома материалов, касающихся авиакатастрофы самолета "Малайзийских авиалиний", как на бумажных, так и на цифровых носителях", - сказал Виноградов в ходе выступления.По его словам, данные материалы ими не использовались, а некоторые, как, например, доклад "Алмаз-Антей" был засекречен и не был передан совместной следственной группе, а раскрыт только в 2021 году, когда дело уже рассматривалось в Окружном суде Гааги."Вероятно, эти доказательства не вписывались в версию следствия, которое заранее определило Российскую Федерацию виновной в сбитии рейса MH17. Но это уже вопросы к самим компетентным органам Нидерландов", - сказал уполномоченный РФ.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, остальных подозреваемых судят заочно. С 8 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу.Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.Расследование проводила совместная следственная группа (ССГ) под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска, с подконтрольной ополченцам территории.Линия гособвинения строится на показаниях исключительно анонимных свидетелей. Защита обвиняемого по делу россиянина Пулатова заявляла, что это мешает оценить достоверность их показаний, однако прокуратура Нидерландов настаивает на том, что анонимность необходима в целях безопасности.МИД РФ заявлял, что обвинения в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, а расследование является предвзятым и однобоким. По словам главы ведомства Сергея Лаврова, оно переполнено двойными стандартами.
https://ria.ru/20211222/mh17-1764899087.html
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в мире, концерн пво "алмаз-антей", европейский суд по правам человека (еспч), михаил виноградов, крушение малайзийского boeing под донецком, авиакатастрофа boeing 777 под донецком (2014), бук (зенитный ракетный комплекс), mh17. расследование
11:59 26.01.2022
 
Нидерланды не использовали российские материалы по MH17, заявил Виноградов

Представитель при ЕСПЧ Виноградов: Нидерланды не использовали данные России по делу MH17

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОбломки потерпевшего крушение малайзийского Boeing 777 в Донецкой области
Обломки потерпевшего крушение малайзийского Boeing 777 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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СТРАСБУРГ, 26 янв – РИА Новости. РФ передала Нидерландам тома материалов по крушению Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году на бумажных и цифровых носителях, голландцы их не использовали, так это могло не выписываться в версию вины Москвы, заявил уполномоченный РФ при ЕСПЧ Михаил Виноградов.
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге в среду проводит рассмотрение жалоб Нидерландов и Украины против России по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году.
"Власти Нидерландов в своей жалобе выражают недовольство содержанием предоставленных ответов (на запросы о помощи – ред.). В этом отношении сообщаю, что Российской Федерацией были переданы тома материалов, касающихся авиакатастрофы самолета "Малайзийских авиалиний", как на бумажных, так и на цифровых носителях", - сказал Виноградов в ходе выступления.
По его словам, данные материалы ими не использовались, а некоторые, как, например, доклад "Алмаз-Антей" был засекречен и не был передан совместной следственной группе, а раскрыт только в 2021 году, когда дело уже рассматривалось в Окружном суде Гааги.
"Вероятно, эти доказательства не вписывались в версию следствия, которое заранее определило Российскую Федерацию виновной в сбитии рейса MH17. Но это уже вопросы к самим компетентным органам Нидерландов", - сказал уполномоченный РФ.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
22 декабря 2021, 13:46
Процесс по делу MH17 кишит двойными стандартами, заявил Лавров
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.
Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, остальных подозреваемых судят заочно. С 8 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу.
Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
Владимир Цемах - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
10 июня 2021, 12:43
Свидетель по делу MH17 заявил, что никогда не видел ЗРК "Бук" в Донбассе
Расследование проводила совместная следственная группа (ССГ) под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска, с подконтрольной ополченцам территории.
Линия гособвинения строится на показаниях исключительно анонимных свидетелей. Защита обвиняемого по делу россиянина Пулатова заявляла, что это мешает оценить достоверность их показаний, однако прокуратура Нидерландов настаивает на том, что анонимность необходима в целях безопасности.
МИД РФ заявлял, что обвинения в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, а расследование является предвзятым и однобоким. По словам главы ведомства Сергея Лаврова, оно переполнено двойными стандартами.
Спасатели работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области. 17 июля 2014 года - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
9 марта 2020, 00:44
Дело о крушении Boeing-777 в Донецкой области в 2014 году
 
В миреКонцерн ПВО "Алмаз-Антей"Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)Михаил ВиноградовКрушение малайзийского Boeing под ДонецкомАвиакатастрофа Boeing 777 под Донецком (2014)Бук (зенитный ракетный комплекс)MH17. Расследование
 
 
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