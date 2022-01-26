https://ria.ru/20220126/medpomosch-1769648773.html

Путин призвал не прекращать плановую медпомощь для детей в пандемию

Путин призвал не прекращать плановую медпомощь для детей в пандемию - РИА Новости, 26.01.2022

Путин призвал не прекращать плановую медпомощь для детей в пандемию

Президент РФ Владимир Путин заявил, что плановую помощь детям нельзя прекращать несмотря на пандемию, вице-премьер РФ Татьяна Голикова заверила, что плановая... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T17:16

2022-01-26T17:16

2022-01-26T18:58

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что плановую помощь детям нельзя прекращать несмотря на пандемию, вице-премьер РФ Татьяна Голикова заверила, что плановая помощь сохранится.Глава государства отметил, что некоторые детские лечебные учреждения сворачивают работу по оказанию плановой помощи.Он отметил, что регионам надо оказать помощь по этому направлению."У нас есть такое мероприятие в плане. Мы до конца января также должны принять соответствующее постановление правительства. Мы не предполагаем останавливать всю плановую помощь", - отреагировала Голикова.По словам Голиковой, там, где ситуация будет совсем сложной, оказание такой медицинской помощи может быть переведено в неотложный формат.

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