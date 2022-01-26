https://ria.ru/20220126/medpomosch-1769648773.html
Путин призвал не прекращать плановую медпомощь для детей в пандемию
Путин призвал не прекращать плановую медпомощь для детей в пандемию - РИА Новости, 26.01.2022
Путин призвал не прекращать плановую медпомощь для детей в пандемию
Президент РФ Владимир Путин заявил, что плановую помощь детям нельзя прекращать несмотря на пандемию, вице-премьер РФ Татьяна Голикова заверила, что плановая... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T17:16
2022-01-26T17:16
2022-01-26T18:58
распространение коронавируса
общество
владимир путин
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755564121_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fbb6659410cf3d0689785db1f8285a33.jpg
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что плановую помощь детям нельзя прекращать несмотря на пандемию, вице-премьер РФ Татьяна Голикова заверила, что плановая помощь сохранится.Глава государства отметил, что некоторые детские лечебные учреждения сворачивают работу по оказанию плановой помощи.Он отметил, что регионам надо оказать помощь по этому направлению."У нас есть такое мероприятие в плане. Мы до конца января также должны принять соответствующее постановление правительства. Мы не предполагаем останавливать всю плановую помощь", - отреагировала Голикова.По словам Голиковой, там, где ситуация будет совсем сложной, оказание такой медицинской помощи может быть переведено в неотложный формат.
https://ria.ru/20220126/zaboelvshie-1769538796.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755564121_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_eb71abf2c514d89364dd684b0be8112d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
17:16 26.01.2022 (обновлено: 18:58 26.01.2022)
Путин призвал не прекращать плановую медпомощь для детей в пандемию
Путин призвал не прекращать оказание плановой медицинской помощи детям, несмотря на COVID