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Путин призвал не прекращать плановую медпомощь для детей в пандемию
Путин призвал не прекращать плановую медпомощь для детей в пандемию - РИА Новости, 26.01.2022
Путин призвал не прекращать плановую медпомощь для детей в пандемию
Президент РФ Владимир Путин заявил, что плановую помощь детям нельзя прекращать несмотря на пандемию, вице-премьер РФ Татьяна Голикова заверила, что плановая... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T17:16
2022-01-26T18:58
распространение коронавируса
общество
владимир путин
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что плановую помощь детям нельзя прекращать несмотря на пандемию, вице-премьер РФ Татьяна Голикова заверила, что плановая помощь сохранится.Глава государства отметил, что некоторые детские лечебные учреждения сворачивают работу по оказанию плановой помощи.Он отметил, что регионам надо оказать помощь по этому направлению."У нас есть такое мероприятие в плане. Мы до конца января также должны принять соответствующее постановление правительства. Мы не предполагаем останавливать всю плановую помощь", - отреагировала Голикова.По словам Голиковой, там, где ситуация будет совсем сложной, оказание такой медицинской помощи может быть переведено в неотложный формат.
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общество, владимир путин, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
17:16 26.01.2022 (обновлено: 18:58 26.01.2022)
 
Путин призвал не прекращать плановую медпомощь для детей в пандемию

Путин призвал не прекращать оказание плановой медицинской помощи детям, несмотря на COVID

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛечение детей с вирусным заболеванием
Лечение детей с вирусным заболеванием - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Лечение детей с вирусным заболеванием. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что плановую помощь детям нельзя прекращать несмотря на пандемию, вице-премьер РФ Татьяна Голикова заверила, что плановая помощь сохранится.
Глава государства отметил, что некоторые детские лечебные учреждения сворачивают работу по оказанию плановой помощи.

"Все-таки нужно хотя бы в отношении детей сделать все возможное, чтобы плановая помощь не останавливалась, надо посмотреть, мы это делали в прошлом году, в позапрошлом", - сказал Путин на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.

Он отметил, что регионам надо оказать помощь по этому направлению.
"У нас есть такое мероприятие в плане. Мы до конца января также должны принять соответствующее постановление правительства. Мы не предполагаем останавливать всю плановую помощь", - отреагировала Голикова.
По словам Голиковой, там, где ситуация будет совсем сложной, оказание такой медицинской помощи может быть переведено в неотложный формат.
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07:57Распространение коронавируса
В Москве на три недели приостановили плановую госпитализацию детей
 
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