16:30 26.01.2022 (обновлено: 16:44 26.01.2022)
В Ростовской области приостановили плановую медицинскую помощь
В Ростовской области приостановили плановую медицинскую помощь из-за COVID-19
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкБригада скорой медицинской помощи доставила пациента в городскую больницу №20 в Ростове-на-Дону
Бригада скорой медицинской помощи доставила пациента в городскую больницу №20 в Ростове-на-Дону
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 янв – РИА Новости. Дополнительные противоэпидемические ограничения ввели в Ростовской области из-за роста заболеваемости COVID-19, в частности, приостановлено оказание плановой медпомощи и запрещены развлекательные мероприятия в закрытых помещениях, сообщает правительство региона.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев в среду утвердил изменения в постановление правительства. Корректировки вступают в силу с 29 января и продлятся по 28 февраля включительно.
"На месяц приостановлено оказание муниципальными медорганизациями плановой первичной медико-санитарной помощи, которая может быть отсрочена без угрозы жизни и здоровью пациента. Ограничение не распространяется на случаи плановой медпомощи тем пациентам, которые нуждаются в проведении курсового и (или) программного лечения", - говорится в сообщении.
Вводится временный запрет на проведение выставок и развлекательных мероприятий в закрытых помещениях. При этом театральные коллективы смогут продолжить работу – при соблюдении существующих ограничений. Также на ближайший месяц вновь вводится ограничение на реализацию всех дополнительных образовательных программ.
До 28 февраля кафе и рестораны региона смогут быть заполнены только на 75% от их расчетной вместимости. При этом в общих залах обслуживания, на фуд-кортах и фуд-плейсах могут быть заполнены не более половины посадочных мест. В предприятиях общественного питания приостанавливается работа танцевальных залов и площадок.
Также наложен запрет на проведение спортивных соревнований за исключением профессиональных. Органам госвласти и местного самоуправления и подведомственным им организациям необходимо перевести не менее 30% работников на дистанционную работу.
По данным управления Роспотребнадзора по Ростовской области, на среду в регионе зарегистрировано 207 244 случая заболевания коронавирусом, из них 1029 за минувшие сутки. При этом суточный прирост заболеваемости в области превысил отметку в 1 тысячу человек впервые за время пандемии. За весь период в регионе выздоровели 183 410 человек, умерли 9972 человека.