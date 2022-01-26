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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220126/meditsina-1769637891.html
В Ростовской области приостановили плановую медицинскую помощь
В Ростовской области приостановили плановую медицинскую помощь - РИА Новости, 26.01.2022
В Ростовской области приостановили плановую медицинскую помощь
Дополнительные противоэпидемические ограничения ввели в Ростовской области из-за роста заболеваемости COVID-19, в частности, приостановлено оказание плановой... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T16:30
2022-01-26T16:44
распространение коронавируса
ростовская область
общество
василий голубев
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 янв – РИА Новости. Дополнительные противоэпидемические ограничения ввели в Ростовской области из-за роста заболеваемости COVID-19, в частности, приостановлено оказание плановой медпомощи и запрещены развлекательные мероприятия в закрытых помещениях, сообщает правительство региона.Губернатор Ростовской области Василий Голубев в среду утвердил изменения в постановление правительства. Корректировки вступают в силу с 29 января и продлятся по 28 февраля включительно."На месяц приостановлено оказание муниципальными медорганизациями плановой первичной медико-санитарной помощи, которая может быть отсрочена без угрозы жизни и здоровью пациента. Ограничение не распространяется на случаи плановой медпомощи тем пациентам, которые нуждаются в проведении курсового и (или) программного лечения", - говорится в сообщении.Вводится временный запрет на проведение выставок и развлекательных мероприятий в закрытых помещениях. При этом театральные коллективы смогут продолжить работу – при соблюдении существующих ограничений. Также на ближайший месяц вновь вводится ограничение на реализацию всех дополнительных образовательных программ.До 28 февраля кафе и рестораны региона смогут быть заполнены только на 75% от их расчетной вместимости. При этом в общих залах обслуживания, на фуд-кортах и фуд-плейсах могут быть заполнены не более половины посадочных мест. В предприятиях общественного питания приостанавливается работа танцевальных залов и площадок.Также наложен запрет на проведение спортивных соревнований за исключением профессиональных. Органам госвласти и местного самоуправления и подведомственным им организациям необходимо перевести не менее 30% работников на дистанционную работу.По данным управления Роспотребнадзора по Ростовской области, на среду в регионе зарегистрировано 207 244 случая заболевания коронавирусом, из них 1029 за минувшие сутки. При этом суточный прирост заболеваемости в области превысил отметку в 1 тысячу человек впервые за время пандемии. За весь период в регионе выздоровели 183 410 человек, умерли 9972 человека.
https://ria.ru/20220121/omikron-1768907962.html
https://ria.ru/20220111/omikron-1767355104.html
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ростовская область, общество, василий голубев, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
16:30 26.01.2022 (обновлено: 16:44 26.01.2022)
 
В Ростовской области приостановили плановую медицинскую помощь

В Ростовской области приостановили плановую медицинскую помощь из-за COVID-19

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкБригада скорой медицинской помощи доставила пациента в городскую больницу №20 в Ростове-на-Дону
Бригада скорой медицинской помощи доставила пациента в городскую больницу №20 в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Бригада скорой медицинской помощи доставила пациента в городскую больницу №20 в Ростове-на-Дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 янв – РИА Новости. Дополнительные противоэпидемические ограничения ввели в Ростовской области из-за роста заболеваемости COVID-19, в частности, приостановлено оказание плановой медпомощи и запрещены развлекательные мероприятия в закрытых помещениях, сообщает правительство региона.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев в среду утвердил изменения в постановление правительства. Корректировки вступают в силу с 29 января и продлятся по 28 февраля включительно.
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"На месяц приостановлено оказание муниципальными медорганизациями плановой первичной медико-санитарной помощи, которая может быть отсрочена без угрозы жизни и здоровью пациента. Ограничение не распространяется на случаи плановой медпомощи тем пациентам, которые нуждаются в проведении курсового и (или) программного лечения", - говорится в сообщении.
Вводится временный запрет на проведение выставок и развлекательных мероприятий в закрытых помещениях. При этом театральные коллективы смогут продолжить работу – при соблюдении существующих ограничений. Также на ближайший месяц вновь вводится ограничение на реализацию всех дополнительных образовательных программ.
До 28 февраля кафе и рестораны региона смогут быть заполнены только на 75% от их расчетной вместимости. При этом в общих залах обслуживания, на фуд-кортах и фуд-плейсах могут быть заполнены не более половины посадочных мест. В предприятиях общественного питания приостанавливается работа танцевальных залов и площадок.
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По данным управления Роспотребнадзора по Ростовской области, на среду в регионе зарегистрировано 207 244 случая заболевания коронавирусом, из них 1029 за минувшие сутки. При этом суточный прирост заболеваемости в области превысил отметку в 1 тысячу человек впервые за время пандемии. За весь период в регионе выздоровели 183 410 человек, умерли 9972 человека.
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Распространение коронавирусаРостовская областьОбществоВасилий ГолубевФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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