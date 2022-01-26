https://ria.ru/20220126/lozh-1769530274.html

США в ООН распространяют ложь по Украине, заявило постпредство России

США в ООН распространяют ложь по Украине, заявило постпредство России - РИА Новости, 26.01.2022

США в ООН распространяют ложь по Украине, заявило постпредство России

США вместо поддержки минских соглашений распространяют ложь по ситуации вокруг Украины, заявило постпредство России при ООН. РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T02:43

2022-01-26T02:43

2022-01-26T02:58

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ООН, 26 янв – РИА Новости. США вместо поддержки минских соглашений распространяют ложь по ситуации вокруг Украины, заявило постпредство России при ООН."В качестве яркого примера деструктивной линии США, когда вместо диалога и поиска точек соприкосновений озвучивается заангажированная и не имеющая ничего общего с реальностью позиция, выступает раскручиваемая Вашингтоном истерия вокруг Украины", - говорится в сообщении."Вместо выражения поддержки резолюции Совета безопасности 2202, которая утвердила минский Комплекс мер в качестве международно правовой основы урегулирования и возложила на Киев целый ряд обязательств, от выполнения которых тот уходит уже семь лет, американцы предпочитают распространять откровенную ложь", - отмечается на сайте постпредства.

https://ria.ru/20220126/deeskalatsiya-1769527088.html

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в мире, украина, сша, оон, россия