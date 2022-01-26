https://ria.ru/20220126/lozh-1769530274.html
США в ООН распространяют ложь по Украине, заявило постпредство России
США в ООН распространяют ложь по Украине, заявило постпредство России - РИА Новости, 26.01.2022
США в ООН распространяют ложь по Украине, заявило постпредство России
США вместо поддержки минских соглашений распространяют ложь по ситуации вокруг Украины, заявило постпредство России при ООН. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T02:43
2022-01-26T02:43
2022-01-26T02:58
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ООН, 26 янв – РИА Новости. США вместо поддержки минских соглашений распространяют ложь по ситуации вокруг Украины, заявило постпредство России при ООН."В качестве яркого примера деструктивной линии США, когда вместо диалога и поиска точек соприкосновений озвучивается заангажированная и не имеющая ничего общего с реальностью позиция, выступает раскручиваемая Вашингтоном истерия вокруг Украины", - говорится в сообщении."Вместо выражения поддержки резолюции Совета безопасности 2202, которая утвердила минский Комплекс мер в качестве международно правовой основы урегулирования и возложила на Киев целый ряд обязательств, от выполнения которых тот уходит уже семь лет, американцы предпочитают распространять откровенную ложь", - отмечается на сайте постпредства.
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в мире, украина, сша, оон, россия
02:43 26.01.2022 (обновлено: 02:58 26.01.2022)
США в ООН распространяют ложь по Украине, заявило постпредство России
Постпредство России заявило, что США в ООН вместо диалога распространяют ложь по Украине