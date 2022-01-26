https://ria.ru/20220126/lnr-1769665238.html
Пасечник отреагировал на идею поставить вооружение ЛНР и ДНР
Пасечник отреагировал на идею поставить вооружение ЛНР и ДНР - РИА Новости, 26.01.2022
Пасечник отреагировал на идею поставить вооружение ЛНР и ДНР
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник не исключил, что в случае обострения конфликта в Донбассе, республике может понадобиться РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T18:11
2022-01-26T18:11
2022-01-26T18:47
в мире
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 26 янв - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник не исключил, что в случае обострения конфликта в Донбассе, республике может понадобиться поддержка Российской Федерации.Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что Россия должна оказать ДНР и ЛНР необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности и сдерживания готовящейся Киевом военной агрессии."В случае, если здравый смысл у руководства Украины все-таки не проснется, нам, разумеется, потребуется поддержка. Если Россия нам ее окажет – мы будем признательны братской стране!", - говорится в официальном заявлении Пасечника, предоставленном журналистам.Пасечник подчеркнул, что Россия вновь не оставляет ЛНР и ДНР в "тревожное для Донбасса время".Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария Румыния, Эстония.США поставили Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Великобритания - противотанковые гранатометы NLAW, Турция - ударные беспилотники Bayraktar TB2. Украина и Великобритания подписали меморандум, который предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на территории двух стран и строительство двух баз украинских ВМС.
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РИА Новости
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в мире, луганская народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр, россия
18:11 26.01.2022 (обновлено: 18:47 26.01.2022)
Пасечник отреагировал на идею поставить вооружение ЛНР и ДНР
Глава ЛНР Пасечник приветствовал идею о поставке российского вооружения республикам
ЛУГАНСК, 26 янв - РИА Новости.
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник не исключил
, что в случае обострения конфликта в Донбассе, республике может понадобиться поддержка Российской Федерации.
Ранее секретарь генсовета "Единой России
" Андрей Турчак
заявил, что Россия должна оказать ДНР и ЛНР необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности и сдерживания готовящейся Киевом
военной агрессии.
"В случае, если здравый смысл у руководства Украины
все-таки не проснется, нам, разумеется, потребуется поддержка. Если Россия нам ее окажет – мы будем признательны братской стране!", - говорится в официальном заявлении Пасечника, предоставленном журналистам.
Пасечник подчеркнул, что Россия вновь не оставляет ЛНР и ДНР в "тревожное для Донбасса время".
"…И обострение на линии фронта, и похищение наших жителей, и постоянное стягивание Украиной военных и техники в прифронтовые территории, и участившиеся случаи отправки западных инструкторов в зону проведения так называемой "операции объединенных сил", Россия вновь не оставляет нас наедине с врагом", - дополнил Пасечник.
Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария Румыния, Эстония.
США поставили Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Великобритания - противотанковые гранатометы NLAW, Турция - ударные беспилотники Bayraktar TB2. Украина и Великобритания подписали меморандум, который предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на территории двух стран и строительство двух баз украинских ВМС.