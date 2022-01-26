https://ria.ru/20220126/lnr-1769665238.html

Пасечник отреагировал на идею поставить вооружение ЛНР и ДНР

Пасечник отреагировал на идею поставить вооружение ЛНР и ДНР - РИА Новости, 26.01.2022

Пасечник отреагировал на идею поставить вооружение ЛНР и ДНР

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник не исключил, что в случае обострения конфликта в Донбассе, республике может понадобиться РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T18:11

2022-01-26T18:11

2022-01-26T18:47

в мире

луганская народная республика

донбасс

ситуация в днр и лнр

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759099739_0:0:3048:1716_1920x0_80_0_0_cc1b35ad2b6c6b6b2eb13056fa7344ba.jpg

ЛУГАНСК, 26 янв - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник не исключил, что в случае обострения конфликта в Донбассе, республике может понадобиться поддержка Российской Федерации.Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что Россия должна оказать ДНР и ЛНР необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности и сдерживания готовящейся Киевом военной агрессии."В случае, если здравый смысл у руководства Украины все-таки не проснется, нам, разумеется, потребуется поддержка. Если Россия нам ее окажет – мы будем признательны братской стране!", - говорится в официальном заявлении Пасечника, предоставленном журналистам.Пасечник подчеркнул, что Россия вновь не оставляет ЛНР и ДНР в "тревожное для Донбасса время".Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария Румыния, Эстония.США поставили Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Великобритания - противотанковые гранатометы NLAW, Турция - ударные беспилотники Bayraktar TB2. Украина и Великобритания подписали меморандум, который предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на территории двух стран и строительство двух баз украинских ВМС.

https://ria.ru/20220126/mid-1769621295.html

луганская народная республика

донбасс

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, луганская народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр, россия