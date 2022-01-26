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Постпредство России обвинило США в лицемерии, подрывающем ценности ООН
Постпредство России обвинило США в лицемерии, подрывающем ценности ООН - РИА Новости, 26.01.2022
Постпредство России обвинило США в лицемерии, подрывающем ценности ООН
Постпредство РФ при ООН указало на лицемерие американских коллег, которые заявляют о стремлении возрождать ценности ООН, а на деле подрывают их в угоду так... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T03:42
2022-01-26T03:42
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ООН, 26 янв – РИА Новости. Постпредство РФ при ООН указало на лицемерие американских коллег, которые заявляют о стремлении возрождать ценности ООН, а на деле подрывают их в угоду так называемому "порядку, основанному на правилах", и продолжают верить в собственную исключительность. Комментарий российской миссии опубликован в ответ на пресс-релиз постпредства США при ООН от 20 января, где американская сторона представила так называемый "перечень фактов" о "восстановлении американского лидерства в ООН в первый год президентства Джо Байдена".На практике Москва видит попытки США подорвать эти ценности в русле продвижения западной концепции "мирового порядка, основанного на правилах", где под правилами подразумевается "право сильного", а не нормы международного права, отмечает российская миссия."Мы хорошо помним заявления помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о том, что "структура международных отношений во главе с ООН уходит в прошлое", сделанные накануне так называемого "Саммита за демократию" 9-10 декабря 2021 года. Этот "саммит" никакого отношения к демократии не имел и преследовал единственную цель – сплотить американских союзников и сателлитов на конфронтационных началах против России и Китая", - говорится в комментарии.Российские дипломаты также обратили внимание, "что идея собственной "исключительности", видимо, настолько застит" американским коллегам глаза, что они не видят логического противоречия между своими призывами противостоять продвижению "авторитарного видения международного порядка" и своими претензиями на "восстановление американского лидерства в ООН".
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в мире, сша, оон, россия
03:42 26.01.2022
 
Постпредство России обвинило США в лицемерии, подрывающем ценности ООН

Постпредство России заявило, что США подрывают ценности ООН, веря в свою исключительность

© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкФлаги США и ООН у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке
Флаги США и ООН у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Флаги США и ООН у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке
Читать ria.ru в
ООН, 26 янв – РИА Новости. Постпредство РФ при ООН указало на лицемерие американских коллег, которые заявляют о стремлении возрождать ценности ООН, а на деле подрывают их в угоду так называемому "порядку, основанному на правилах", и продолжают верить в собственную исключительность. Комментарий российской миссии опубликован в ответ на пресс-релиз постпредства США при ООН от 20 января, где американская сторона представила так называемый "перечень фактов" о "восстановлении американского лидерства в ООН в первый год президентства Джо Байдена".
"Очередной пример лицемерия – утверждения американских коллег о том, что руководство США якобы "подтвердило нацеленность на возрождение ценностей, на которые опирается ООН", - сказано в комментарии российской миссии.
На практике Москва видит попытки США подорвать эти ценности в русле продвижения западной концепции "мирового порядка, основанного на правилах", где под правилами подразумевается "право сильного", а не нормы международного права, отмечает российская миссия.
"Мы хорошо помним заявления помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о том, что "структура международных отношений во главе с ООН уходит в прошлое", сделанные накануне так называемого "Саммита за демократию" 9-10 декабря 2021 года. Этот "саммит" никакого отношения к демократии не имел и преследовал единственную цель – сплотить американских союзников и сателлитов на конфронтационных началах против России и Китая", - говорится в комментарии.
Российские дипломаты также обратили внимание, "что идея собственной "исключительности", видимо, настолько застит" американским коллегам глаза, что они не видят логического противоречия между своими призывами противостоять продвижению "авторитарного видения международного порядка" и своими претензиями на "восстановление американского лидерства в ООН".
Идлиб - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
02:50
Постпредство России в ООН: США укрепляют позиции террористов в Сирии
 
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