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В США представили проект закона о возвращении технологического лидерства
В США представили проект закона о возвращении технологического лидерства - РИА Новости, 26.01.2022
В США представили проект закона о возвращении технологического лидерства
Руководство Палаты представителей США обнародовало законопроект, который предполагает ассигнование десятков миллиардов долларов на возвращение США... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T03:31
2022-01-26T03:31
в мире
сша
китай
джо байден
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ВАШИНГТОН, 26 янв – РИА Новости. Руководство Палаты представителей США обнародовало законопроект, который предполагает ассигнование десятков миллиардов долларов на возвращение США технологического лидерства в мире в конкурентной борьбе с Китаем.Президент Джо Байден уже заявил о поддержке инициативы, предусматривающей выделение 52 миллиардов долларов инвестиций в развитие производства полупроводников и еще 45 миллиардов долларов на предотвращение дефицита "критических товаров" на американском рынке и организацию их выпуска в США."Палата представителей сделала сегодня важный шаг в продвижении законопроекта, который укрепит наши цепочки поставок и вдохнет новую жизнь в инновационный двигатель нашей экономики, дав ей возможность опередить в конкурентной борьбе Китай и остальной мир на предстоящие десятилетия", - сказал Байден."Они (предложения) помогут вернуть промышленные рабочие места в Соединенные Штаты и устранить узкие места в цепочках потребления, включая полупроводники, что оборачивается растущими ценами для среднего класса", - говорится в заявлении президента.Законопроект, состоящий из сотен страниц, содержит множество выпадов в адрес КНР, включая выделение средств на борьбу с китайской пропагандой, поручение президенту представить доклад о наиболее вероятных источниках коронавируса, создание альтернативного Институту Конфуция фонда изучения китайского языка, декларации о поддержке Тайваня и свободы мореходства в Южно-Китайском море.
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сша
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в мире, сша, китай, джо байден
03:31 26.01.2022
 
В США представили проект закона о возвращении технологического лидерства

В США представили проект закона о возвращении технологического лидерства в борьбе с Китаем

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТабличка на здании Палаты представителей США в Вашингтоне
Табличка на здании Палаты представителей США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Табличка на здании Палаты представителей США в Вашингтоне
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ВАШИНГТОН, 26 янв – РИА Новости. Руководство Палаты представителей США обнародовало законопроект, который предполагает ассигнование десятков миллиардов долларов на возвращение США технологического лидерства в мире в конкурентной борьбе с Китаем.
Президент Джо Байден уже заявил о поддержке инициативы, предусматривающей выделение 52 миллиардов долларов инвестиций в развитие производства полупроводников и еще 45 миллиардов долларов на предотвращение дефицита "критических товаров" на американском рынке и организацию их выпуска в США.
"Палата представителей сделала сегодня важный шаг в продвижении законопроекта, который укрепит наши цепочки поставок и вдохнет новую жизнь в инновационный двигатель нашей экономики, дав ей возможность опередить в конкурентной борьбе Китай и остальной мир на предстоящие десятилетия", - сказал Байден.
"Они (предложения) помогут вернуть промышленные рабочие места в Соединенные Штаты и устранить узкие места в цепочках потребления, включая полупроводники, что оборачивается растущими ценами для среднего класса", - говорится в заявлении президента.
Законопроект, состоящий из сотен страниц, содержит множество выпадов в адрес КНР, включая выделение средств на борьбу с китайской пропагандой, поручение президенту представить доклад о наиболее вероятных источниках коронавируса, создание альтернативного Институту Конфуция фонда изучения китайского языка, декларации о поддержке Тайваня и свободы мореходства в Южно-Китайском море.
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В миреСШАКитайДжо Байден
 
 
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