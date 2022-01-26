https://ria.ru/20220126/liderstvo-1769531757.html

В США представили проект закона о возвращении технологического лидерства

В США представили проект закона о возвращении технологического лидерства - РИА Новости, 26.01.2022

В США представили проект закона о возвращении технологического лидерства

Руководство Палаты представителей США обнародовало законопроект, который предполагает ассигнование десятков миллиардов долларов на возвращение США... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T03:31

2022-01-26T03:31

2022-01-26T03:31

в мире

сша

китай

джо байден

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ВАШИНГТОН, 26 янв – РИА Новости. Руководство Палаты представителей США обнародовало законопроект, который предполагает ассигнование десятков миллиардов долларов на возвращение США технологического лидерства в мире в конкурентной борьбе с Китаем.Президент Джо Байден уже заявил о поддержке инициативы, предусматривающей выделение 52 миллиардов долларов инвестиций в развитие производства полупроводников и еще 45 миллиардов долларов на предотвращение дефицита "критических товаров" на американском рынке и организацию их выпуска в США."Палата представителей сделала сегодня важный шаг в продвижении законопроекта, который укрепит наши цепочки поставок и вдохнет новую жизнь в инновационный двигатель нашей экономики, дав ей возможность опередить в конкурентной борьбе Китай и остальной мир на предстоящие десятилетия", - сказал Байден."Они (предложения) помогут вернуть промышленные рабочие места в Соединенные Штаты и устранить узкие места в цепочках потребления, включая полупроводники, что оборачивается растущими ценами для среднего класса", - говорится в заявлении президента.Законопроект, состоящий из сотен страниц, содержит множество выпадов в адрес КНР, включая выделение средств на борьбу с китайской пропагандой, поручение президенту представить доклад о наиболее вероятных источниках коронавируса, создание альтернативного Институту Конфуция фонда изучения китайского языка, декларации о поддержке Тайваня и свободы мореходства в Южно-Китайском море.

https://ria.ru/20211226/krizis-1765484691.html

сша

китай

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в мире, сша, китай, джо байден