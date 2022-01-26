https://ria.ru/20220126/lgoty-1769639377.html

Все многодетные семьи Верхневолжья смогут получить льготы на ипотеку

Все многодетные семьи Верхневолжья смогут получить льготы на ипотеку - РИА Новости, 26.01.2022

Все многодетные семьи Верхневолжья смогут получить льготы на ипотеку

С 2022 года все многодетные семьи Тверской области смогут получить выплаты на погашение жилищной ипотеки вне зависимости от возраста родителей, сообщает... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T16:36

2022-01-26T16:36

2022-01-26T16:36

тверская область

игорь руденя

ипотека

льготы

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ТВЕРЬ. 26 янв – РИА Новости. С 2022 года все многодетные семьи Тверской области смогут получить выплаты на погашение жилищной ипотеки вне зависимости от возраста родителей, сообщает пресс-служба регионального правительства.Ранее эта мера поддержки распространялась лишь на граждан до 40 лет. Соответствующие изменения в порядок предоставления социальных выплат внесены в среду на заседании правительства Тверской области, которое провел губернатор Игорь Руденя."Мы готовы поддержать таких родителей, чтобы они при погашении ипотеки могли воспользоваться мерами государственной поддержки. Поэтому такое решение принято. Считаем, что оно поможет улучшить жилищные условия многих семей", - прокомментировал Игорь Руденя, отвечая на вопросы журналистов после заседания.Для иных категорий семей при рождении ребенка в период действия договора ипотечного жилищного кредита, данная мера поддержка распространяется в случае, если возраст одного из супругов не превышает 35 лет.Единовременная выплата в размере до 200 тыс. рублей предоставляется семьям Верхневолжья, в которых в период действия ипотечного кредита рожден или усыновлен ребенок. При рождении второго ребенка родители могут претендовать на сумму до 300 тыс. рублей, а при рождении третьего малыша – до 500 тыс. рублей. В 2020 году данную меру поддержки получили 87 семей, а в 2021-м –124 семьи, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220126/programma-1769638887.html

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игорь руденя, ипотека, льготы