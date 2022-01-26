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Когда восстанавливаются легкие бывших курильщиков
Врач рассказал, когда восстанавливаются легкие бывших курильщиков - РИА Новости, 26.01.2022
Когда восстанавливаются легкие бывших курильщиков
Отказавшись от курения, можно значительно улучшить состояние легких, рассказывает агентству "Прайм" ассистент кафедры госпитальной хирургии СПбГУ, торакальный... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T04:19
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общество
санкт-петербургский государственный университет
здоровье - общество
курение
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Отказавшись от курения, можно значительно улучшить состояние легких, рассказывает агентству "Прайм" ассистент кафедры госпитальной хирургии СПбГУ, торакальный хирург Евгений Зинченко.По его словам, в течение трех месяцев улучшается кровообращение, уменьшается кашель и одышка. Кроме того, почти в два раза снижается риск сердечного приступа и инсульта снижается, отмечает Зинченко.
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общество, санкт-петербургский государственный университет, здоровье - общество, курение
04:19 26.01.2022
 
Врач рассказал, когда восстанавливаются легкие бывших курильщиков

Хирург Зинченко: через три месяца после отказа от курения улучшается кровообращение

© Depositphotos / RangizzzМужчина с сигаретой
Мужчина с сигаретой - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© Depositphotos / Rangizzz
Мужчина с сигаретой
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Отказавшись от курения, можно значительно улучшить состояние легких, рассказывает агентству "Прайм" ассистент кафедры госпитальной хирургии СПбГУ, торакальный хирург Евгений Зинченко.
"Уже через несколько минут после выкуривания последней сигареты снижается пульс и артериальное давление. В течение первого дня уровень угарного газа в крови снижается, а уровень кислорода приходит в норму. Через пару дней даже обычная еда станет вкуснее, улучшится аппетит за счет восстановления вкусовых и обонятельных рецепторов", — гарантирует хирург.
По его словам, в течение трех месяцев улучшается кровообращение, уменьшается кашель и одышка. Кроме того, почти в два раза снижается риск сердечного приступа и инсульта снижается, отмечает Зинченко.
 
ОбществоСанкт-Петербургский государственный университетЗдоровье - ОбществоКурение
 
 
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