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Когда восстанавливаются легкие бывших курильщиков
Врач рассказал, когда восстанавливаются легкие бывших курильщиков - РИА Новости, 26.01.2022
Когда восстанавливаются легкие бывших курильщиков
Отказавшись от курения, можно значительно улучшить состояние легких, рассказывает агентству "Прайм" ассистент кафедры госпитальной хирургии СПбГУ, торакальный... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T04:19
2022-01-26T04:19
2022-01-26T04:19
общество
санкт-петербургский государственный университет
здоровье - общество
курение
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Отказавшись от курения, можно значительно улучшить состояние легких, рассказывает агентству "Прайм" ассистент кафедры госпитальной хирургии СПбГУ, торакальный хирург Евгений Зинченко.По его словам, в течение трех месяцев улучшается кровообращение, уменьшается кашель и одышка. Кроме того, почти в два раза снижается риск сердечного приступа и инсульта снижается, отмечает Зинченко.
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общество, санкт-петербургский государственный университет, здоровье - общество, курение
Врач рассказал, когда восстанавливаются легкие бывших курильщиков
Хирург Зинченко: через три месяца после отказа от курения улучшается кровообращение