https://ria.ru/20220126/lavrov-1769616696.html
Лавров назвал цели Запада на Украине
Лавров назвал цели Запада на Украине - РИА Новости, 26.01.2022
Лавров назвал цели Запада на Украине
Западные страны стремятся спровоцировать Украину попытаться военным путем решить конфликт в Донбассе, заявил глава МИД России Сергей Лавров во время своего... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T14:49
2022-01-26T14:49
2022-01-26T15:21
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Западные страны стремятся спровоцировать Украину попытаться военным путем решить конфликт в Донбассе, заявил глава МИД России Сергей Лавров во время своего выступления в Госдуме."Запад очень хочет какой-то реальной провокации", — сказал министр.По его словам, "цель такого немножко сюрреалистического поведения ... это либо все-таки сделать так, чтобы киевский режим сорвался на силовую операцию на Донбассе, либо иным каким-то способом похоронить окончательно минские договоренности".
https://ria.ru/20220126/ukraine-1769502643.html
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в мире, украина, киев, донбасс, ситуация в днр и лнр, госдума рф, сергей лавров, россия
14:49 26.01.2022 (обновлено: 15:21 26.01.2022)
Лавров назвал цели Запада на Украине
Лавров назвал целью Запада на Украине провокацию Киева на силовую операцию в Донбассе