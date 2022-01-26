https://ria.ru/20220126/lavrov-1769616696.html

Лавров назвал цели Запада на Украине

Лавров назвал цели Запада на Украине - РИА Новости, 26.01.2022

Лавров назвал цели Запада на Украине

Западные страны стремятся спровоцировать Украину попытаться военным путем решить конфликт в Донбассе, заявил глава МИД России Сергей Лавров во время своего... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T14:49

2022-01-26T14:49

2022-01-26T15:21

в мире

украина

киев

донбасс

ситуация в днр и лнр

госдума рф

сергей лавров

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768915835_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8a3451c9d13b834ab9ffe7a1e34a0c9c.jpg

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Западные страны стремятся спровоцировать Украину попытаться военным путем решить конфликт в Донбассе, заявил глава МИД России Сергей Лавров во время своего выступления в Госдуме."Запад очень хочет какой-то реальной провокации", — сказал министр.По его словам, "цель такого немножко сюрреалистического поведения ... это либо все-таки сделать так, чтобы киевский режим сорвался на силовую операцию на Донбассе, либо иным каким-то способом похоронить окончательно минские договоренности".

https://ria.ru/20220126/ukraine-1769502643.html

украина

киев

донбасс

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, донбасс, ситуация в днр и лнр, госдума рф, сергей лавров, россия