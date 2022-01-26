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Россия решает с Японией вопрос с захоронением Зорге, сообщил Лавров
Россия решает с Японией вопрос с захоронением Зорге, сообщил Лавров - РИА Новости, 26.01.2022
Россия решает с Японией вопрос с захоронением Зорге, сообщил Лавров
Россия в настоящий момент занимается решением вопроса с захоронением разведчика Рихарда Зорге, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T14:11
2022-01-26T14:12
япония
москва
госдума рф
сергей лавров
рихард зорге
россия
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Россия в настоящий момент занимается решением вопроса с захоронением разведчика Рихарда Зорге, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Сейчас мы добиваемся от наших японских соседей окончательного позитивного решения вопроса с захоронением Рихарда Зорге. Там есть еще необычный аспект – есть инициатива перезахоронить его на нашей территории – на юге Сахалинской области, на юге Курильской гряды", - сказал Лавров в ходе "правительственного часа" в Госдуме.Зорге - легендарный разведчик, который работал в Японии под агентурными псевдонимами "Рамзай" и "Инсон". Он смог получить точную дату нападения нацистской Германии на Советский Союз, а в сентябре 1941 года передал, что Япония не будет вступать в войну на стороне Германии, что позволило перебросить сибирские дивизии на оборону Москвы осенью 1941 года. Он передавал свои радиограммы практически через день, работая в Японии с 1933 года в качестве корреспондента немецких газет. Зорге арестовали в 1941 году, в 1944 году он был казнен и похоронен в братской могиле.Гражданская жена или, как говорят японцы, "японская" жена Ханако Исии пять лет добивалась от оккупационных властей разрешения на эксгумацию. В 1949 году она опознала по останкам Рихарда Зорге и перезахоронила на кладбище Тама, арендовав участок на собственные деньги. В 1956 году Исии вместе с соратниками установили скромный камень серого цвета на могиле Зорге, где по-японски было написано, что там лежит герой войны, отдавший жизнь в борьбе за мир.В 1964 году Зорге было посмертно присвоено звание героя Советского Союза, и в 1966 году при помощи посольства СССР в Японии была установлена плита из черного гранита, а справа и слева - две другие плиты. Слева перечислены все соратники Зорге с датами смерти, а справа серая гранитная плита фактически повторяет ту первоначальную плиту, которую установила Ханако Исии. Сама Ханако Исии до своей смерти ухаживала за этой могилой, она умерла в 2000 году. Урна с ее прахом находится на могиле Зорге - перед овальным камнем на мраморной плите.
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япония, москва, госдума рф, сергей лавров, рихард зорге, россия
14:11 26.01.2022 (обновлено: 14:12 26.01.2022)
 
Россия решает с Японией вопрос с захоронением Зорге, сообщил Лавров

Глава МИД Лавров: Россия решает с Японией вопрос с захоронением разведчика Рихарда Зорге

© Фото : Татьяна РомановаВозложение цветов к могиле Зорге в Японии
Возложение цветов к могиле Зорге в Японии - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© Фото : Татьяна Романова
Возложение цветов к могиле Зорге в Японии. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Россия в настоящий момент занимается решением вопроса с захоронением разведчика Рихарда Зорге, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Сейчас мы добиваемся от наших японских соседей окончательного позитивного решения вопроса с захоронением Рихарда Зорге. Там есть еще необычный аспект – есть инициатива перезахоронить его на нашей территории – на юге Сахалинской области, на юге Курильской гряды", - сказал Лавров в ходе "правительственного часа" в Госдуме.
Глава дипломатических миссий России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Туркмении возложили цветы к могиле Зорге
22 июня 2021, 09:21
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Зорге - легендарный разведчик, который работал в Японии под агентурными псевдонимами "Рамзай" и "Инсон". Он смог получить точную дату нападения нацистской Германии на Советский Союз, а в сентябре 1941 года передал, что Япония не будет вступать в войну на стороне Германии, что позволило перебросить сибирские дивизии на оборону Москвы осенью 1941 года. Он передавал свои радиограммы практически через день, работая в Японии с 1933 года в качестве корреспондента немецких газет. Зорге арестовали в 1941 году, в 1944 году он был казнен и похоронен в братской могиле.
Гражданская жена или, как говорят японцы, "японская" жена Ханако Исии пять лет добивалась от оккупационных властей разрешения на эксгумацию. В 1949 году она опознала по останкам Рихарда Зорге и перезахоронила на кладбище Тама, арендовав участок на собственные деньги. В 1956 году Исии вместе с соратниками установили скромный камень серого цвета на могиле Зорге, где по-японски было написано, что там лежит герой войны, отдавший жизнь в борьбе за мир.
В 1964 году Зорге было посмертно присвоено звание героя Советского Союза, и в 1966 году при помощи посольства СССР в Японии была установлена плита из черного гранита, а справа и слева - две другие плиты. Слева перечислены все соратники Зорге с датами смерти, а справа серая гранитная плита фактически повторяет ту первоначальную плиту, которую установила Ханако Исии. Сама Ханако Исии до своей смерти ухаживала за этой могилой, она умерла в 2000 году. Урна с ее прахом находится на могиле Зорге - перед овальным камнем на мраморной плите.
 
ЯпонияМоскваГосдума РФСергей ЛавровРихард ЗоргеРоссия
 
 
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