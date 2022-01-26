https://ria.ru/20220126/lavrov-1769603223.html

Лавров ловко осадил неуемных журналистов

Лавров попросил "не щелкать" во время его выступления в Думе - РИА Новости, 26.01.2022

Лавров ловко осадил неуемных журналистов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прервал выступление в Госдуме, чтобы сделать замечание журналистам. РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T14:00

2022-01-26T14:00

2022-01-26T16:44

политика

сша

госдума рф

сергей лавров

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прервал выступление в Госдуме, чтобы сделать замечание журналистам.Глава внешнеполитического ведомства выступил на правительственном часе в Госдуме, где ответил на многочисленные вопросы депутатов об отношениях с США, евразийской интеграции и продвижении русского языка за рубежом."Можно не щелкать, пожалуйста? Спасибо большое", — обратился министр к корреспондентам.Он отметил, что его можно снимать на камеры телефонов в беззвучном режиме.

https://ria.ru/20211221/lavrov-1764730189.html

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"Можно не щелкать?" – Лавров сделал замечание фотографу в Госдуме На несколько секунд Сергею Лаврову пришлось прервать выступление в Госдуме, так как звуки фотокамер были слишком громкими. Лавров посоветовал использовать телефон – на беззвучном режиме. 2022-01-26T14:00 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, сша, госдума рф, сергей лавров