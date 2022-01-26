https://ria.ru/20220126/lavrov-1769603223.html
Лавров ловко осадил неуемных журналистов
Лавров попросил "не щелкать" во время его выступления в Думе - РИА Новости, 26.01.2022
Лавров ловко осадил неуемных журналистов
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прервал выступление в Госдуме, чтобы сделать замечание журналистам. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T14:00
2022-01-26T14:00
2022-01-26T16:44
политика
сша
госдума рф
сергей лавров
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прервал выступление в Госдуме, чтобы сделать замечание журналистам.Глава внешнеполитического ведомства выступил на правительственном часе в Госдуме, где ответил на многочисленные вопросы депутатов об отношениях с США, евразийской интеграции и продвижении русского языка за рубежом."Можно не щелкать, пожалуйста? Спасибо большое", — обратился министр к корреспондентам.Он отметил, что его можно снимать на камеры телефонов в беззвучном режиме.
https://ria.ru/20211221/lavrov-1764730189.html
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"Можно не щелкать?" – Лавров сделал замечание фотографу в Госдуме
На несколько секунд Сергею Лаврову пришлось прервать выступление в Госдуме, так как звуки фотокамер были слишком громкими. Лавров посоветовал использовать телефон – на беззвучном режиме.
2022-01-26T14:00
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политика, сша, госдума рф, сергей лавров
14:00 26.01.2022 (обновлено: 16:44 26.01.2022)
Лавров попросил "не щелкать" во время его выступления в Думе
Глава МИД Лавров попросил журналистов перестать щелкать камерами на выступлении в Госдуме