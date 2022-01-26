https://ria.ru/20220126/lavrov-1769589513.html

Лавров оценил итоги диалогов Путина с лидерами Кубы, Венесуэлы и Никарагуа

Лавров оценил итоги диалогов Путина с лидерами Кубы, Венесуэлы и Никарагуа - РИА Новости, 26.01.2022

Лавров оценил итоги диалогов Путина с лидерами Кубы, Венесуэлы и Никарагуа

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонных разговоров с главами Кубы, Венесуэлы и Никарагуа договорился развивать сотрудничество во всех областях, включая... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T13:03

2022-01-26T13:03

2022-01-26T23:57

венесуэла

никарагуа

куба

сергей лавров

владимир путин

россия

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонных разговоров с главами Кубы, Венесуэлы и Никарагуа договорился развивать сотрудничество во всех областях, включая ВТС, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.Выступая в Государственной думе, министр отметил, что у России с этими странами "очень тесные отношения - отношения стратегического партнерства во всех без исключения областях, в том числе в военной и военно-технической"."В ходе недавних телефонных разговоров президента Путина со своими коллегами из этих трёх близких очень нам дружеских государств договорились рассматривать дальнейшие пути углубления нашего стратегического партнёрства во всех без исключения областях",- заявил Лавров."В самое ближайшее время мы рассчитываем на то, что будут проведены очередные заседания соответствующих комиссий, которые существуют",- отметил министр, отвечая на вопрос о перспективах развития военного сотрудничества со странами Латинской Америки.

https://ria.ru/20220124/kuba-1769301074.html

венесуэла

никарагуа

куба

россия

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венесуэла, никарагуа, куба, сергей лавров, владимир путин, россия