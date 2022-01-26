13:03 26.01.2022 (обновлено: 23:57 26.01.2022)
Лавров оценил итоги диалогов Путина с лидерами Кубы, Венесуэлы и Никарагуа
Глава МИД Лавров: Путин договорился плотнее сотрудничать с Кубой, Венесуэлой и Никарагуа
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает в ходе "правительственного часа" на пленарном заседании Государственной думы РФ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает в ходе "правительственного часа" на пленарном заседании Государственной думы РФ
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонных разговоров с главами Кубы, Венесуэлы и Никарагуа договорился развивать сотрудничество во всех областях, включая ВТС, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.
Выступая в Государственной думе, министр отметил, что у России с этими странами "очень тесные отношения - отношения стратегического партнерства во всех без исключения областях, в том числе в военной и военно-технической".
"В ходе недавних телефонных разговоров президента Путина со своими коллегами из этих трёх близких очень нам дружеских государств договорились рассматривать дальнейшие пути углубления нашего стратегического партнёрства во всех без исключения областях",- заявил Лавров.
"В самое ближайшее время мы рассчитываем на то, что будут проведены очередные заседания соответствующих комиссий, которые существуют",- отметил министр, отвечая на вопрос о перспективах развития военного сотрудничества со странами Латинской Америки.
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