https://ria.ru/20220126/lavrov-1769578878.html
Лавров: в мире все меньше желающих таскать каштаны из огня для Вашингтона
Лавров: в мире все меньше желающих таскать каштаны из огня для Вашингтона - РИА Новости, 26.01.2022
Лавров: в мире все меньше желающих таскать каштаны из огня для Вашингтона
В мире все меньше желающих таскать каштаны из огня для Вашингтона, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T12:28
2022-01-26T12:28
2022-01-26T13:25
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сергей лавров
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. В мире все меньше желающих таскать каштаны из огня для Вашингтона, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Человечество повзрослело. Жертвовать коренными национальными интересами, таскать, как говорится, каштаны из огня для старших товарищей из Вашингтона и Брюсселя желающих все меньше", - сказал Лавров на "Правительственном часе" в Госдуме.По словам министра, мир давно перестал быть американоцентричным или западоцентричным, и никогда не станет однополярным."Сегодня подавляющее число государств разделяют наши подходы, которые отвергают идеологический диктат Запада и геополитические игры с нулевой суммой", - отметил глава МИД.
https://ria.ru/20220125/ukraina-1769510707.html
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в мире, вашингтон (город), сергей лавров, госдума рф, брюссель
12:28 26.01.2022 (обновлено: 13:25 26.01.2022)
Лавров: в мире все меньше желающих таскать каштаны из огня для Вашингтона
Глава МИД Лавров: в мире все меньше желающих таскать каштаны из огня для Вашингтона