https://ria.ru/20220126/lavrov-1769578760.html

Россия примет меры, если Запад проигнорирует ее требования, заявил Лавров

Россия примет меры, если Запад проигнорирует ее требования, заявил Лавров - РИА Новости, 26.01.2022

Россия примет меры, если Запад проигнорирует ее требования, заявил Лавров

Россия не позволит "замотать" в дискуссиях предложения по гарантиям безопасности и при отсутствии реакции предпримет конкретные шаги, заявил глава МИД Сергей... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T12:27

2022-01-26T12:27

2022-01-26T18:41

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совет россия-нато

восточная европа

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Россия не позволит "замотать" в дискуссиях предложения по гарантиям безопасности и при отсутствии реакции предпримет конкретные шаги, заявил глава МИД Сергей Лавров.Россия рассчитывает уже на этой неделе получить ответ по представленным проектам, напомнил он.Лавров также сказал, что Москва будет жестко пресекать попытки выставить ее стороной конфликта на Украине. По его мнению, США подталкивают Киев к прямым провокациям против России, вместо того чтобы заставить украинское руководство исполнять Минские соглашения.Все это делается для того, чтобы США и Европа могли обеспечить себе односторонние преимущества, заключил глава российской дипломатии.В последние месяцы Запад активно обвиняет Россию в подготовке "вторжения" на Украину, заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. В Москве отрицают все претензии, подчеркивая, что перемещают военных и технику в пределах своих территорий. В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить группировку Североатлантического альянса у российских границ.Там также объясняли, что основная причина эскалации в регионе — действия США и НАТО, которые посылают на Украину военных инструкторов и оружие, увеличивают число военных учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам. Все эти действия Россия расценивает как красные линии.В конце прошлого года Москва предложила Западу пути разрешения противоречий, передав Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности, но пока переговоры ни к чему не привели.

москва

россия

сша

восточная европа

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москва, россия, сша, нато, госдума рф, сергей лавров, совет россия-нато, восточная европа