12:26 26.01.2022 (обновлено: 13:00 26.01.2022)
США на этой неделе должны дать ответ по безопасности, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: Россия надеется, что скоро получит письменный ответ США по безопасности
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкФлаги России и США в зале отеля "Президент" в Женеве
Флаги России и США в зале отеля "Президент" в Женеве
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Россия надеется на этой неделе получить ответ от США и НАТО на свои предложения по безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Двадцать первого января по просьбе американских коллег у меня состоялись переговоры на эту тему с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Он заверил, и мы надеемся, что эти заверения будут реализованы, передать нам уже на этой неделе письменные, постатейные ответы с разъяснением позиции США по нашим конкретным требованиям", - заявил Лавров, выступая на правительственном часе в Госдуме РФ.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
Первая встреча между РФ и США, посвященная диалогу по российским инициативам, прошла 10 января на уровне заместителей руководителей внешнеполитических ведомств. Затем последовали заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе и консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В продолжение дискуссий 21 января в Женеве прошли переговоры Лаврова и Блинкена.
Лавров после переговоров с госсекретарем США заявил, что Вашингтон обещал в течение этой недели отправить РФ ответ на предложения по гарантиям безопасности. Лавров отметил, что было бы правильным предать гласности ответ Вашингтона по гарантиям безопасности, будет просить об этом Блинкена.