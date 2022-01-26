https://ria.ru/20220126/lavrov-1769578557.html

США на этой неделе должны дать ответ по безопасности, заявил Лавров

США на этой неделе должны дать ответ по безопасности, заявил Лавров - РИА Новости, 26.01.2022

США на этой неделе должны дать ответ по безопасности, заявил Лавров

Россия надеется на этой неделе получить ответ от США и НАТО на свои предложения по безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T12:26

2022-01-26T12:26

2022-01-26T13:00

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Россия надеется на этой неделе получить ответ от США и НАТО на свои предложения по безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Двадцать первого января по просьбе американских коллег у меня состоялись переговоры на эту тему с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Он заверил, и мы надеемся, что эти заверения будут реализованы, передать нам уже на этой неделе письменные, постатейные ответы с разъяснением позиции США по нашим конкретным требованиям", - заявил Лавров, выступая на правительственном часе в Госдуме РФ.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.Первая встреча между РФ и США, посвященная диалогу по российским инициативам, прошла 10 января на уровне заместителей руководителей внешнеполитических ведомств. Затем последовали заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе и консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В продолжение дискуссий 21 января в Женеве прошли переговоры Лаврова и Блинкена.Лавров после переговоров с госсекретарем США заявил, что Вашингтон обещал в течение этой недели отправить РФ ответ на предложения по гарантиям безопасности. Лавров отметил, что было бы правильным предать гласности ответ Вашингтона по гарантиям безопасности, будет просить об этом Блинкена.

https://ria.ru/20220126/donbass-1769584005.html

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сша, москва, сергей лавров, россия, нато, госдума рф, совет россия-нато, энтони блинкен, восточная европа