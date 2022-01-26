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Курс доллара поднялся до 80 рублей

Курс доллара поднялся до 80 рублей - РИА Новости, 26.01.2022

Курс доллара поднялся до 80 рублей

Рубль усиливает падение в среду: доллар подскочил до 80 рублей - уровня ноября 2020 года, впервые в истории доллар поднялся до 80 рублей в декабре 2014 года,... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T19:05

2022-01-26T19:05

2022-01-26T19:19

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Рубль усиливает падение в среду: доллар подскочил до 80 рублей - уровня ноября 2020 года, впервые в истории доллар поднялся до 80 рублей в декабре 2014 года, следует из данных Московской биржи.Евро закрепился выше 90 рублей на фоне рисков геополитики, также следует из данных торгов.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.07 мск среды рос на 1,31 рубля, до 79,94 рубля (уже поднимался ровно до 80 рублей), евро - на 1,36 рубля, до 90,16 рубля.

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2022

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московская биржа, экономика, рубль, доллар, евро, динамика курсов валют, россия