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Курс доллара поднялся выше 80 рублей впервые с ноября 2020 года
Курс доллара поднялся выше 80 рублей впервые с ноября 2020 года - РИА Новости, 26.01.2022
Курс доллара поднялся выше 80 рублей впервые с ноября 2020 года
Курс рубля усиливает падение: евро подорожал до 90 рублей, доллар — до 80 рублей на фоне рисков геополитики, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T18:41
2022-01-26T18:41
2022-01-26T22:38
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Курс рубля усиливает падение: евро подорожал до 90 рублей, доллар — до 80 рублей на фоне рисков геополитики, следует из данных Московской биржи.На 19:07 (мск) доллар расчетами "завтра" повышался на 1,31 рубля, до 79,94 рубля. При этом он подскакивал ровно до 80 рублей — это максимум с ноября 2020 года.Евро увеличивался на 1,36 рубля, до отметки 90,16 рубля. Это максимальное значение с прошлого июля.При этом российский рынок акций вырос на фоне повышения мировых торговых площадок.Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов среды увеличился на 3,04%, до 3357,66 пункта, а долларовый индекс РТС — на 2,13%, до 1324,4 пункта.Нефть дорожает на 1,8% - до 88,8 доллара за баррель сорта Brent. Западные фондовые индексы также ощутимо растут.
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экономика, рубль, евро, московская биржа, россия, доллар, динамика курсов валют
18:41 26.01.2022 (обновлено: 22:38 26.01.2022)
Курс доллара поднялся выше 80 рублей впервые с ноября 2020 года
Курс евро поднялся выше 90 рублей, доллар — до 80 рублей впервые с ноября 2020 года
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости.
Курс рубля усиливает падение: евро подорожал до 90 рублей, доллар — до 80 рублей на фоне рисков геополитики, следует из данных
Московской биржи.
На 19:07 (мск) доллар расчетами "завтра" повышался на 1,31 рубля, до 79,94 рубля. При этом он подскакивал ровно до 80 рублей — это максимум с ноября 2020 года.
Евро увеличивался на 1,36 рубля, до отметки 90,16 рубля. Это максимальное значение с прошлого июля.
При этом российский рынок акций вырос на фоне повышения мировых торговых площадок.
Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов среды увеличился на 3,04%, до 3357,66 пункта, а долларовый индекс РТС — на 2,13%, до 1324,4 пункта.
Нефть дорожает на 1,8% - до 88,8 доллара за баррель сорта Brent. Западные фондовые индексы также ощутимо растут.