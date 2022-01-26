https://ria.ru/20220126/kurs-1769671008.html

Курс доллара поднялся выше 80 рублей впервые с ноября 2020 года

Курс доллара поднялся выше 80 рублей впервые с ноября 2020 года - РИА Новости, 26.01.2022

Курс доллара поднялся выше 80 рублей впервые с ноября 2020 года

Курс рубля усиливает падение: евро подорожал до 90 рублей, доллар — до 80 рублей на фоне рисков геополитики, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T18:41

2022-01-26T18:41

2022-01-26T22:38

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Курс рубля усиливает падение: евро подорожал до 90 рублей, доллар — до 80 рублей на фоне рисков геополитики, следует из данных Московской биржи.На 19:07 (мск) доллар расчетами "завтра" повышался на 1,31 рубля, до 79,94 рубля. При этом он подскакивал ровно до 80 рублей — это максимум с ноября 2020 года.Евро увеличивался на 1,36 рубля, до отметки 90,16 рубля. Это максимальное значение с прошлого июля.При этом российский рынок акций вырос на фоне повышения мировых торговых площадок.Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов среды увеличился на 3,04%, до 3357,66 пункта, а долларовый индекс РТС — на 2,13%, до 1324,4 пункта.Нефть дорожает на 1,8% - до 88,8 доллара за баррель сорта Brent. Западные фондовые индексы также ощутимо растут.

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экономика, рубль, евро, московская биржа, россия, доллар, динамика курсов валют