https://ria.ru/20220126/kuravlev-1769570178.html
Куравлева перевели из больницы на реабилитацию
Куравлева перевели из больницы на реабилитацию - РИА Новости, 26.01.2022
Куравлева перевели из больницы на реабилитацию
Актера Леонида Куравлева выписали из городской клинической больницы №40 в Коммунарке и перевели в другое медицинское учреждение для реабилитации, сообщил РИА... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T11:55
2022-01-26T11:55
2022-01-26T11:55
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Актера Леонида Куравлева выписали из городской клинической больницы №40 в Коммунарке и перевели в другое медицинское учреждение для реабилитации, сообщил РИА Новости его сын Василий Куравлев."Леонид Вячеславович выписан из Коммунарки. Пневмонию ему вылечили. Но ему необходима реабилитация под круглосуточным наблюдением специалистов и врачей, поэтому он 22 января переведен в одно из медицинских учреждений Москвы", - сказал Василий.Также он выразил благодарность от всей семьи врачам и медперсоналу, которые занимаются лечением его отца.Директор Гильдии актеров Валерия Гущина 12 января сообщила РИА Новости, что Куравлев находится в больнице в Коммунарке с диагнозом "воспаление легких", наличие коронавируса у артиста не подтвердилось.Леонид Куравлев - советский и российский киноактер, народный артист РСФСР. Известен по ролям в таких картинах, как "Афоня", "Иван Васильевич меняет профессию", "Место встречи изменить нельзя", "Самая обаятельная и привлекательная", "Золотой теленок".
https://ria.ru/20211008/kuravlev-1753623401.html
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коммунарка (москва), леонид куравлев, новости культуры
Куравлева перевели из больницы на реабилитацию
Куравлева перевели из больницы на реабилитацию, ему нужно круглосуточное наблюдение
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Актера Леонида Куравлева выписали из городской клинической больницы №40 в Коммунарке и перевели в другое медицинское учреждение для реабилитации, сообщил РИА Новости его сын Василий Куравлев.
"Леонид Вячеславович выписан из Коммунарки. Пневмонию ему вылечили. Но ему необходима реабилитация под круглосуточным наблюдением специалистов и врачей, поэтому он 22 января переведен в одно из медицинских учреждений Москвы", - сказал Василий.
Также он выразил благодарность от всей семьи врачам и медперсоналу, которые занимаются лечением его отца.
Директор Гильдии актеров Валерия Гущина 12 января сообщила РИА Новости, что Куравлев находится в больнице в Коммунарке с диагнозом "воспаление легких", наличие коронавируса у артиста не подтвердилось.
Леонид Куравлев - советский и российский киноактер, народный артист РСФСР. Известен по ролям в таких картинах, как "Афоня", "Иван Васильевич меняет профессию", "Место встречи изменить нельзя", "Самая обаятельная и привлекательная", "Золотой теленок".