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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220126/kuravlev-1769570178.html
Куравлева перевели из больницы на реабилитацию
Куравлева перевели из больницы на реабилитацию - РИА Новости, 26.01.2022
Куравлева перевели из больницы на реабилитацию
Актера Леонида Куравлева выписали из городской клинической больницы №40 в Коммунарке и перевели в другое медицинское учреждение для реабилитации, сообщил РИА... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T11:55
2022-01-26T11:55
культура
коммунарка (москва)
леонид куравлев
новости культуры
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Актера Леонида Куравлева выписали из городской клинической больницы №40 в Коммунарке и перевели в другое медицинское учреждение для реабилитации, сообщил РИА Новости его сын Василий Куравлев."Леонид Вячеславович выписан из Коммунарки. Пневмонию ему вылечили. Но ему необходима реабилитация под круглосуточным наблюдением специалистов и врачей, поэтому он 22 января переведен в одно из медицинских учреждений Москвы", - сказал Василий.Также он выразил благодарность от всей семьи врачам и медперсоналу, которые занимаются лечением его отца.Директор Гильдии актеров Валерия Гущина 12 января сообщила РИА Новости, что Куравлев находится в больнице в Коммунарке с диагнозом "воспаление легких", наличие коронавируса у артиста не подтвердилось.Леонид Куравлев - советский и российский киноактер, народный артист РСФСР. Известен по ролям в таких картинах, как "Афоня", "Иван Васильевич меняет профессию", "Место встречи изменить нельзя", "Самая обаятельная и привлекательная", "Золотой теленок".
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коммунарка (москва), леонид куравлев, новости культуры
11:55 26.01.2022
 
Куравлева перевели из больницы на реабилитацию

Куравлева перевели из больницы на реабилитацию, ему нужно круглосуточное наблюдение

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛеонид Куравлев на юбилее благотворительного фонда поддержки деятелей искусства "Артист" в Москве.
Леонид Куравлев на юбилее благотворительного фонда поддержки деятелей искусства Артист в Москве. - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Актера Леонида Куравлева выписали из городской клинической больницы №40 в Коммунарке и перевели в другое медицинское учреждение для реабилитации, сообщил РИА Новости его сын Василий Куравлев.
"Леонид Вячеславович выписан из Коммунарки. Пневмонию ему вылечили. Но ему необходима реабилитация под круглосуточным наблюдением специалистов и врачей, поэтому он 22 января переведен в одно из медицинских учреждений Москвы", - сказал Василий.
Также он выразил благодарность от всей семьи врачам и медперсоналу, которые занимаются лечением его отца.
Директор Гильдии актеров Валерия Гущина 12 января сообщила РИА Новости, что Куравлев находится в больнице в Коммунарке с диагнозом "воспаление легких", наличие коронавируса у артиста не подтвердилось.
Леонид Куравлев - советский и российский киноактер, народный артист РСФСР. Известен по ролям в таких картинах, как "Афоня", "Иван Васильевич меняет профессию", "Место встречи изменить нельзя", "Самая обаятельная и привлекательная", "Золотой теленок".
Борщов, Милославский, Завитушкин – яркие роли Леонида Куравлева - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
8 октября 2021, 10:15
Борщов, Милославский, Завитушкин — яркие роли Леонида КуравлеваНародный артист РСФСР Леонид Куравлев 8 октября отмечает свое 85-летие.
 
КультураКоммунарка (Москва)Леонид КуравлевНовости культуры
 
 
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