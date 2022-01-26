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Аналитики ЦСР назвали средний срок службы бумажных рублей
Аналитики ЦСР назвали средний срок службы бумажных рублей - РИА Новости, 26.01.2022
Аналитики ЦСР назвали средний срок службы бумажных рублей
Срок службы бумажных российских рублей в их текущем виде составляет в среднем от 2 до 2,5 лет, при этом вторичная переработка купюр практически невозможна, а их РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T06:38
2022-01-26T06:38
экономика
россия
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Срок службы бумажных российских рублей в их текущем виде составляет в среднем от 2 до 2,5 лет, при этом вторичная переработка купюр практически невозможна, а их сжигание приводит к выбросам парниковых газов в атмосферу, сообщили РИА Новости аналитики ЦСР.В 2021-2025 годах Банк России планирует провести широкий комплекс мероприятий по повышению качества, защищенности и долговечности российских денежных знаков. Планируется, что 100 рублей будут выпущены в обращение в 2022 году, 1000 и 5000 рублей - в 2023 году, 500 рублей - в 2024 году, 10 и 50 рублей - в 2025 году."Факт необходимости утилизации наличных средств в связи с их естественной амортизацией в результате обращения остается неоспоримым. Срок службы купюры зависит от ее качества и средств производства. Средний срок жизни российских купюр колеблется в районе 2-2,5 лет", - рассказала первый вице-президент ЦСР Татьяна Радченко. Специалисты попытались подсчитать, сколько наличных денег с учетом срока их службы необходимо утилизировать ежегодно.Аналитики для своих расчетов исходили из того, что по состоянию на 1 октября 2021 года в России в обращении находилось более 6,7 миллиарда банкнот. С учетом срока жизни купюр в настоящее время объемы вывода из обращения и уничтожения купюр составляют порядка 2,5 миллиарда банкнот в год. По оценкам ЦСР, это примерно 2,5 тысячи тонн отходов, то есть более 110 грузовиков отходов и 2,4 тысячи тонн углекислого газа (в случае полного сжигания)."По экспертным оценкам, в России вторичная переработка купюр практически невозможна (ввиду особых красок, применяемых при изготовлении денежных знаков; они содержат большое количество тяжелых металлов и других вредных веществ). Отмечаются единичные случаи применения отдельных видов денежных отходов для производства строительных материалов, а также для получения электрической и тепловой энергии, в производстве бумажной продукции. При этом сжигание отходов приводит к выбросам парниковых газов в атмосферу", - добавляет Радченко.Вместе с тем важным трендом последних десятилетий является рост объема безналичных платежей, добавляет руководитель направления "Экономика несырьевого сектора" ЦСР Ксения Банникова. Это, по ее мнению, связано как с доступом к интернету, так и с развитием технологий: более широким использованием смартфонов, бумом электронной коммерции, внедрением цифровых кошельков и инновациями в области мобильных платежей и платежей с помощью QR-кода.
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экономика, россия
06:38 26.01.2022
 
Аналитики ЦСР назвали средний срок службы бумажных рублей

Аналитики ЦСР заявили, что средний срок жизни российских купюр составляет около двух лет

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Российские рубли
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Срок службы бумажных российских рублей в их текущем виде составляет в среднем от 2 до 2,5 лет, при этом вторичная переработка купюр практически невозможна, а их сжигание приводит к выбросам парниковых газов в атмосферу, сообщили РИА Новости аналитики ЦСР.
В 2021-2025 годах Банк России планирует провести широкий комплекс мероприятий по повышению качества, защищенности и долговечности российских денежных знаков. Планируется, что 100 рублей будут выпущены в обращение в 2022 году, 1000 и 5000 рублей - в 2023 году, 500 рублей - в 2024 году, 10 и 50 рублей - в 2025 году.
"Факт необходимости утилизации наличных средств в связи с их естественной амортизацией в результате обращения остается неоспоримым. Срок службы купюры зависит от ее качества и средств производства. Средний срок жизни российских купюр колеблется в районе 2-2,5 лет", - рассказала первый вице-президент ЦСР Татьяна Радченко. Специалисты попытались подсчитать, сколько наличных денег с учетом срока их службы необходимо утилизировать ежегодно.
Аналитики для своих расчетов исходили из того, что по состоянию на 1 октября 2021 года в России в обращении находилось более 6,7 миллиарда банкнот. С учетом срока жизни купюр в настоящее время объемы вывода из обращения и уничтожения купюр составляют порядка 2,5 миллиарда банкнот в год. По оценкам ЦСР, это примерно 2,5 тысячи тонн отходов, то есть более 110 грузовиков отходов и 2,4 тысячи тонн углекислого газа (в случае полного сжигания).
"По экспертным оценкам, в России вторичная переработка купюр практически невозможна (ввиду особых красок, применяемых при изготовлении денежных знаков; они содержат большое количество тяжелых металлов и других вредных веществ). Отмечаются единичные случаи применения отдельных видов денежных отходов для производства строительных материалов, а также для получения электрической и тепловой энергии, в производстве бумажной продукции. При этом сжигание отходов приводит к выбросам парниковых газов в атмосферу", - добавляет Радченко.
Вместе с тем важным трендом последних десятилетий является рост объема безналичных платежей, добавляет руководитель направления "Экономика несырьевого сектора" ЦСР Ксения Банникова. Это, по ее мнению, связано как с доступом к интернету, так и с развитием технологий: более широким использованием смартфонов, бумом электронной коммерции, внедрением цифровых кошельков и инновациями в области мобильных платежей и платежей с помощью QR-кода.
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