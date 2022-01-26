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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220126/kultura-1769597671.html
Лавров обвинил Запад в попытках подорвать авторитет российской культуры
Лавров обвинил Запад в попытках подорвать авторитет российской культуры - РИА Новости, 26.01.2022
Лавров обвинил Запад в попытках подорвать авторитет российской культуры
Запад пытается подорвать позиции и авторитет российской культуры в мире, ограничивая российскую "мягкую силу", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T13:36
2022-01-26T13:36
культура
в мире
китай
госдума рф
сергей лавров
новости культуры
россия
культура
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Запад пытается подорвать позиции и авторитет российской культуры в мире, ограничивая российскую "мягкую силу", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Я б не стал использовать термин "знаменитая российская мягкая сила". Советская сила была жестко-мягкая - жесткая известно в чем, мягкая - балет, прежде всего, наш спорт, конечно, искусство, культура... Сейчас в рамках этой концепции и стратегии сдерживания России во всем и вся, наряду с КНР, Запад пытается не просто обложить нас своими союзниками, настроенными агрессивно, не просто накачивает их оружием... еще пытаются подорвать позиции и авторитет российской культуры, той самой мягкой силы", - заявил Лавров на правительственном часе в Госдуме РФ.В качестве примера он привел попытки Запада "дискредитировать не только наши СМИ, которые несут правду, по крайней мере, нашу часть правды". Кроме того, "пытаются отговорить страны на всех континентах от того, чтобы с нами имели какие-то дела", добавил он."Препоны для нашего продвижения в мире, в том числе для продвижения нашей культуры, наших традиций, нашей философии, в конце концов - выстраиваются очень серьезные", - резюмировал министр.
https://ria.ru/20211103/pomosch-1757598056.html
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в мире, китай, госдума рф, сергей лавров, новости культуры, россия, культура
13:36 26.01.2022
 
Лавров обвинил Запад в попытках подорвать авторитет российской культуры

Глава МИД Лавров обвинил Запад в попытках подорвать авторитет российской культуры

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает в ходе "правительственного часа" на пленарном заседании Государственной думы РФ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает в ходе правительственного часа на пленарном заседании Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает в ходе "правительственного часа" на пленарном заседании Государственной думы РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Запад пытается подорвать позиции и авторитет российской культуры в мире, ограничивая российскую "мягкую силу", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Я б не стал использовать термин "знаменитая российская мягкая сила". Советская сила была жестко-мягкая - жесткая известно в чем, мягкая - балет, прежде всего, наш спорт, конечно, искусство, культура... Сейчас в рамках этой концепции и стратегии сдерживания России во всем и вся, наряду с КНР, Запад пытается не просто обложить нас своими союзниками, настроенными агрессивно, не просто накачивает их оружием... еще пытаются подорвать позиции и авторитет российской культуры, той самой мягкой силы", - заявил Лавров на правительственном часе в Госдуме РФ.
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В качестве примера он привел попытки Запада "дискредитировать не только наши СМИ, которые несут правду, по крайней мере, нашу часть правды". Кроме того, "пытаются отговорить страны на всех континентах от того, чтобы с нами имели какие-то дела", добавил он.
"Препоны для нашего продвижения в мире, в том числе для продвижения нашей культуры, наших традиций, нашей философии, в конце концов - выстраиваются очень серьезные", - резюмировал министр.
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