https://ria.ru/20220126/krym-1769680504.html

Украина выяснила, чей Крым, и пришла в ярость

На Украине предложили способ "определить принадлежность Крыма" - РИА Новости, 26.01.2022

Украина выяснила, чей Крым, и пришла в ярость

Крым принадлежит России, потому что над полуостровом развевается триколор, заявил депутат Изюмского городского совета от "Оппозиционной платформы — За жизнь"... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T19:43

2022-01-26T19:43

2022-01-26T23:03

в мире

республика крым

харьковская область

служба безопасности украины

изюм (город)

оппозиционная платформа - за жизнь

россия

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Крым принадлежит России, потому что над полуостровом развевается триколор, заявил депутат Изюмского городского совета от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Денис Штейман. Об этом написал харьковский портал "Объектив"."Чей там флаг висит, того и Крым", — ответил политик на провокационный вопрос журналиста о принадлежности полуострова.В материале уточняется, что слова Штеймана прозвучали в кабинете мэра Изюма Харьковской области и были записаны на камеру мобильного телефона. Видео распространилось в социальных сетях.Позже депутат опубликовал опровержение своего заявления. Он уточнил, что Крым "оккупирован" Россией, а он сам всегда считал территорию украинской.В пресс-службе СБУ Харьковской области журналистам прокомментировали произошедшее. По мнению сотрудников службы безопасности, Штейман отказался от своих слов, но они готовы немедленно отреагировать при условии, что "будет обращение".Руководство России неоднократно подчеркивало, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, этот вопрос "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20220126/shufrich-1769660689.html

https://ria.ru/20220125/germansfight-1769301190.html

республика крым

харьковская область

изюм (город)

россия

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в мире, республика крым, харьковская область, служба безопасности украины, изюм (город), оппозиционная платформа - за жизнь, россия