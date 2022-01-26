https://ria.ru/20220126/krym-1769680504.html
Украина выяснила, чей Крым, и пришла в ярость
На Украине предложили способ "определить принадлежность Крыма" - РИА Новости, 26.01.2022
Украина выяснила, чей Крым, и пришла в ярость
Крым принадлежит России, потому что над полуостровом развевается триколор, заявил депутат Изюмского городского совета от "Оппозиционной платформы — За жизнь"... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T19:43
2022-01-26T19:43
2022-01-26T23:03
в мире
республика крым
харьковская область
служба безопасности украины
изюм (город)
оппозиционная платформа - за жизнь
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593006551_0:0:3350:1885_1920x0_80_0_0_c8063ea1b4950e1039003f09569db8ff.jpg
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Крым принадлежит России, потому что над полуостровом развевается триколор, заявил депутат Изюмского городского совета от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Денис Штейман. Об этом написал харьковский портал "Объектив"."Чей там флаг висит, того и Крым", — ответил политик на провокационный вопрос журналиста о принадлежности полуострова.В материале уточняется, что слова Штеймана прозвучали в кабинете мэра Изюма Харьковской области и были записаны на камеру мобильного телефона. Видео распространилось в социальных сетях.Позже депутат опубликовал опровержение своего заявления. Он уточнил, что Крым "оккупирован" Россией, а он сам всегда считал территорию украинской.В пресс-службе СБУ Харьковской области журналистам прокомментировали произошедшее. По мнению сотрудников службы безопасности, Штейман отказался от своих слов, но они готовы немедленно отреагировать при условии, что "будет обращение".Руководство России неоднократно подчеркивало, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, этот вопрос "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20220126/shufrich-1769660689.html
https://ria.ru/20220125/germansfight-1769301190.html
республика крым
харьковская область
изюм (город)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593003080_307:0:2664:1768_1920x0_80_0_0_78b54002950bafa87b27d3e4c7fe8f87.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, республика крым, харьковская область, служба безопасности украины, изюм (город), оппозиционная платформа - за жизнь, россия
19:43 26.01.2022 (обновлено: 23:03 26.01.2022)
На Украине предложили способ "определить принадлежность Крыма"
Украинский депутат Штейман попал в скандал, признав Крым российским