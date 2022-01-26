В Крыму назвали сроки подачи иска к Украине из-за водной блокады
Вице-спикер парламента Фикс: Крым в конце февраля подаст иск к Киеву из-за водной блокады
Северо-Крымский канал. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости. Крым завершает подготовку первого иска к Украине по водной блокаде, планируется, что иск подадут в конце февраля, сообщил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
Ранее по итогам рассмотрения заявления, подготовленного рабочей группой госсовета республики, СК РФ возбудил уголовное дело по статье об экоциде по факту перекрытия Украиной Северо-Крымского канала.
"Рабочая группа завершает подготовку иска о возмещении материального ущерба, после чего он будет передан в Арбитражный суд Республики Крым", - сказал РИА Новости Фикс.
По его словам, ориентировочно срок подачи иска – конец февраля.
"Идет объемная и скрупулезная работа. Каждая цифра нанесенного республике ущерба будет подтверждена. Все необходимые документы к иску будут приложены. Уверен, что организаторы блокады понесут заслуженное наказание", - подчеркнул вице-спикер.
По словам Фикса, иск по водной блокаде станет первым в череде судебных претензий к Украине. Следующими планируется подать иски по нанесению ущербу полуострову в результате устроенными киевскими властями энергетической, транспортной, продовольственной и банковской блокадами.
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Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. По подсчетам рабочей группы, предварительная сумма ущерба, нанесенная водной блокадой, составляет 1,47 триллиона рублей.
Рабочая группа парламента Крыма собрала материалы о водной, энергетической, продовольственной и транспортной блокадах полуострова. Установлена причастность к организации блокад 12 граждан Украины. В их числе бывшие депутаты Верховной рады Украины Андрей Сенченко и Рефат Чубаров, Игорь Луценко и Владимир Парасюк, один из лидеров запрещенной в РФ экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа" Мустафа Джемилев, бизнесмен и бывший вице-премьер крымского правительства Ленур Ислямов, экс-постпред президента Украины Борис Бабин, экс-президент Украины Петр Порошенко, экс-президент Украины Леонид Кравчук, бывший руководитель госагентства водных ресурсов Украины Василий Сташук, руководители Херсонской областной госадминистрации Андрей Путилов и глава районной госадминистрации Геническа Александр Воробьев.
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