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В Крыму назвали сроки подачи иска к Украине из-за водной блокады
В Крыму назвали сроки подачи иска к Украине из-за водной блокады - РИА Новости, 26.01.2022
В Крыму назвали сроки подачи иска к Украине из-за водной блокады
Крым завершает подготовку первого иска к Украине по водной блокаде, планируется, что иск подадут в конце февраля, сообщил первый вице-спикер крымского... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T08:30
2022-01-26T08:30
общество
украина
республика крым
верховный совет крыма
ефим фикс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости. Крым завершает подготовку первого иска к Украине по водной блокаде, планируется, что иск подадут в конце февраля, сообщил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.Ранее по итогам рассмотрения заявления, подготовленного рабочей группой госсовета республики, СК РФ возбудил уголовное дело по статье об экоциде по факту перекрытия Украиной Северо-Крымского канала."Рабочая группа завершает подготовку иска о возмещении материального ущерба, после чего он будет передан в Арбитражный суд Республики Крым", - сказал РИА Новости Фикс.По его словам, ориентировочно срок подачи иска – конец февраля."Идет объемная и скрупулезная работа. Каждая цифра нанесенного республике ущерба будет подтверждена. Все необходимые документы к иску будут приложены. Уверен, что организаторы блокады понесут заслуженное наказание", - подчеркнул вице-спикер.По словам Фикса, иск по водной блокаде станет первым в череде судебных претензий к Украине. Следующими планируется подать иски по нанесению ущербу полуострову в результате устроенными киевскими властями энергетической, транспортной, продовольственной и банковской блокадами.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. По подсчетам рабочей группы, предварительная сумма ущерба, нанесенная водной блокадой, составляет 1,47 триллиона рублей.Рабочая группа парламента Крыма собрала материалы о водной, энергетической, продовольственной и транспортной блокадах полуострова. Установлена причастность к организации блокад 12 граждан Украины. В их числе бывшие депутаты Верховной рады Украины Андрей Сенченко и Рефат Чубаров, Игорь Луценко и Владимир Парасюк, один из лидеров запрещенной в РФ экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа" Мустафа Джемилев, бизнесмен и бывший вице-премьер крымского правительства Ленур Ислямов, экс-постпред президента Украины Борис Бабин, экс-президент Украины Петр Порошенко, экс-президент Украины Леонид Кравчук, бывший руководитель госагентства водных ресурсов Украины Василий Сташук, руководители Херсонской областной госадминистрации Андрей Путилов и глава районной госадминистрации Геническа Александр Воробьев.
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общество, украина, республика крым, верховный совет крыма, ефим фикс
08:30 26.01.2022
 
В Крыму назвали сроки подачи иска к Украине из-за водной блокады

Вице-спикер парламента Фикс: Крым в конце февраля подаст иск к Киеву из-за водной блокады

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСеверо-Крымский канал
Северо-Крымский канал - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости. Крым завершает подготовку первого иска к Украине по водной блокаде, планируется, что иск подадут в конце февраля, сообщил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
Ранее по итогам рассмотрения заявления, подготовленного рабочей группой госсовета республики, СК РФ возбудил уголовное дело по статье об экоциде по факту перекрытия Украиной Северо-Крымского канала.
"Рабочая группа завершает подготовку иска о возмещении материального ущерба, после чего он будет передан в Арбитражный суд Республики Крым", - сказал РИА Новости Фикс.
По его словам, ориентировочно срок подачи иска – конец февраля.
"Идет объемная и скрупулезная работа. Каждая цифра нанесенного республике ущерба будет подтверждена. Все необходимые документы к иску будут приложены. Уверен, что организаторы блокады понесут заслуженное наказание", - подчеркнул вице-спикер.
По словам Фикса, иск по водной блокаде станет первым в череде судебных претензий к Украине. Следующими планируется подать иски по нанесению ущербу полуострову в результате устроенными киевскими властями энергетической, транспортной, продовольственной и банковской блокадами.
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
18 ноября 2021, 06:49
В Крыму намерены довести до конца дело о водной блокаде со стороны Украины
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. По подсчетам рабочей группы, предварительная сумма ущерба, нанесенная водной блокадой, составляет 1,47 триллиона рублей.
Рабочая группа парламента Крыма собрала материалы о водной, энергетической, продовольственной и транспортной блокадах полуострова. Установлена причастность к организации блокад 12 граждан Украины. В их числе бывшие депутаты Верховной рады Украины Андрей Сенченко и Рефат Чубаров, Игорь Луценко и Владимир Парасюк, один из лидеров запрещенной в РФ экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа" Мустафа Джемилев, бизнесмен и бывший вице-премьер крымского правительства Ленур Ислямов, экс-постпред президента Украины Борис Бабин, экс-президент Украины Петр Порошенко, экс-президент Украины Леонид Кравчук, бывший руководитель госагентства водных ресурсов Украины Василий Сташук, руководители Херсонской областной госадминистрации Андрей Путилов и глава районной госадминистрации Геническа Александр Воробьев.
Мерные уровни, показывающие полное отсутствие воды в Северо-Крымском канале уже в 20 километрах от первой насосной станции. 27 апреля 2014 года - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
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ОбществоУкраинаРеспублика КрымВерховный Совет КрымаЕфим Фикс
 
 
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