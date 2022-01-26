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Туризм
https://ria.ru/20220126/kruiz-1769624260.html
Из Сочи запустят международные круизы
Из Сочи запустят международные круизы - РИА Новости, 26.01.2022
Из Сочи запустят международные круизы
Старт первого в истории постсоветской России международного морского круиза из порта Сочи в Турцию и Египет намечен на 2 апреля 2022 года, сообщает АТОР. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T18:00
2022-01-26T20:33
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новости - туризм
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Старт первого в истории постсоветской России международного морского круиза из порта Сочи в Турцию и Египет намечен на 2 апреля 2022 года, сообщает АТОР.Перевозить пассажиров по Черному морю будет российский лайнер Astoria Grande, рассчитанный на 1329 гостей. Планируется, что в предстоящем навигационном сезоне, который продлится с апреля и до середины осени, он выполнит 16 круизов по четырем маршрутам.Первой станет программа "Волшебный Восток": пассажиры посетят несколько городов Турции (Стамбул, Бодрум, Кушадасы), а также зайдут в Александрию.Второй круиз под названием "Русская Пасха в Иерусалиме" стартует 16 апреля. В программе — Турция, Кипр, Египет и Израиль (в Хайфе туристы окажутся как раз во время православного праздника). Третий маршрут включает Грузию, Турцию, Миконос и Санторини. А в четвертом круизе туристы посетят греческие острова в Эгейском море.Отмечается, что попасть на борт смогут только российские граждане, имеющие сертификат о вакцинации любым одобренным ВОЗ препаратом, а также "Спутником V". Пустят и детей — с трех до 18 лет: им справки не нужны.Кроме того, при посадке туристам необходимо иметь при себе отрицательный ПЦР не старше 48 часов и заполненную "анкету здоровья". Тесты для посещения стран по маршруту можно будет сделать бесплатно прямо на лайнере.Продолжительность одного путешествия варьируется от 11 до 15 ночей. Уточняется, что круизы будут "полными", то есть сесть на борт на промежуточных остановках, купив только часть маршрута, не получится.
https://ria.ru/20220111/izrail-1759097032.html
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израиль, грузия, египет, турция, кипр, воз, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), черное море, пассажиры, туристы, туризм, россия, коронавирус covid-19, сертификат о вакцинации, пцр-тест
18:00 26.01.2022 (обновлено: 20:33 26.01.2022)
 
Из Сочи запустят международные круизы

Начались продажи билетов на первые международные круизы из Сочи

© Фото : Пресс-служба "Астория Гранде"Российский круизный лайнер Astoria Grande
Российский круизный лайнер Astoria Grande - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© Фото : Пресс-служба "Астория Гранде"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Старт первого в истории постсоветской России международного морского круиза из порта Сочи в Турцию и Египет намечен на 2 апреля 2022 года, сообщает АТОР.
Перевозить пассажиров по Черному морю будет российский лайнер Astoria Grande, рассчитанный на 1329 гостей. Планируется, что в предстоящем навигационном сезоне, который продлится с апреля и до середины осени, он выполнит 16 круизов по четырем маршрутам.
Первой станет программа "Волшебный Восток": пассажиры посетят несколько городов Турции (Стамбул, Бодрум, Кушадасы), а также зайдут в Александрию.
Второй круиз под названием "Русская Пасха в Иерусалиме" стартует 16 апреля. В программе — Турция, Кипр, Египет и Израиль (в Хайфе туристы окажутся как раз во время православного праздника).
Третий маршрут включает Грузию, Турцию, Миконос и Санторини. А в четвертом круизе туристы посетят греческие острова в Эгейском море.
Отмечается, что попасть на борт смогут только российские граждане, имеющие сертификат о вакцинации любым одобренным ВОЗ препаратом, а также "Спутником V". Пустят и детей — с трех до 18 лет: им справки не нужны.
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Кроме того, при посадке туристам необходимо иметь при себе отрицательный ПЦР не старше 48 часов и заполненную "анкету здоровья". Тесты для посещения стран по маршруту можно будет сделать бесплатно прямо на лайнере.
Продолжительность одного путешествия варьируется от 11 до 15 ночей. Уточняется, что круизы будут "полными", то есть сесть на борт на промежуточных остановках, купив только часть маршрута, не получится.
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