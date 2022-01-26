https://ria.ru/20220126/kriptovalyuta-1769645156.html

Путин попросил правительство и ЦБ прийти к единому мнению по криптовалютам

Путин попросил правительство и ЦБ прийти к единому мнению по криптовалютам - РИА Новости, 26.01.2022

Путин попросил правительство и ЦБ прийти к единому мнению по криптовалютам

Президент Владимир Путин на совещании с правительством сообщил, что знаком с дискуссией о регулировании криптовалют. РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T17:01

2022-01-26T17:01

2022-01-26T18:32

экономика

центральный банк рф (цб рф)

владимир путин

правительство рф

россия

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин на совещании с правительством сообщил, что знаком с дискуссией о регулировании криптовалют."ЦБ не стоит у нас на пути технического прогресса и сам предпринимает необходимые усилия для того, чтобы внедрять новейшие технологии в эту сферу деятельности", — сказал глава государства.Российский лидер объяснил позицию регулятора высокой волатильностью криптовалют, из-за чего расширение деятельности в этой сфере несет высокие риски прежде всего для россиян."Хотя, конечно, есть у нас здесь и определенные конкурентные преимущества, особенно в так называемом майнинге", — сказал Путин.Среди них он выделил профицит электроэнергии и кадровый потенциал страны.Президент добавил, что попросил правительство и ЦБ прийти к единому мнению по этому вопросу и доложить ему о результатах.Ранее Банк России предложил запретить майнинг криптовалют на территории страны, использование инфраструктуры российского финансового рынка для любых операций с ними, а также вложения в криптовалюты и связанные с ними инструменты. По данным ЦБ, на государство приходится не менее 11 процентов мировых мощностей, используемых для получения биткоина.В то же время Минфин выступил за регулирование, а не запрет криптовалют. Как сообщил 25 января глава департамента финансовой политики Иван Чебесков, ведомство подготовило соответствующую концепцию и ждет позиции кабмина.

https://ria.ru/20220123/kriptovalyuta-1769108763.html

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экономика, центральный банк рф (цб рф), владимир путин, правительство рф, россия