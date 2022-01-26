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Путин попросил правительство и ЦБ прийти к единому мнению по криптовалютам
Путин попросил правительство и ЦБ прийти к единому мнению по криптовалютам - РИА Новости, 26.01.2022
Путин попросил правительство и ЦБ прийти к единому мнению по криптовалютам
Президент Владимир Путин на совещании с правительством сообщил, что знаком с дискуссией о регулировании криптовалют. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T17:01
2022-01-26T18:32
экономика
центральный банк рф (цб рф)
владимир путин
правительство рф
россия
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин на совещании с правительством сообщил, что знаком с дискуссией о регулировании криптовалют."ЦБ не стоит у нас на пути технического прогресса и сам предпринимает необходимые усилия для того, чтобы внедрять новейшие технологии в эту сферу деятельности", — сказал глава государства.Российский лидер объяснил позицию регулятора высокой волатильностью криптовалют, из-за чего расширение деятельности в этой сфере несет высокие риски прежде всего для россиян."Хотя, конечно, есть у нас здесь и определенные конкурентные преимущества, особенно в так называемом майнинге", — сказал Путин.Среди них он выделил профицит электроэнергии и кадровый потенциал страны.Президент добавил, что попросил правительство и ЦБ прийти к единому мнению по этому вопросу и доложить ему о результатах.Ранее Банк России предложил запретить майнинг криптовалют на территории страны, использование инфраструктуры российского финансового рынка для любых операций с ними, а также вложения в криптовалюты и связанные с ними инструменты. По данным ЦБ, на государство приходится не менее 11 процентов мировых мощностей, используемых для получения биткоина.В то же время Минфин выступил за регулирование, а не запрет криптовалют. Как сообщил 25 января глава департамента финансовой политики Иван Чебесков, ведомство подготовило соответствующую концепцию и ждет позиции кабмина.
https://ria.ru/20220123/kriptovalyuta-1769108763.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф), владимир путин, правительство рф, россия
17:01 26.01.2022 (обновлено: 18:32 26.01.2022)
 
Путин попросил правительство и ЦБ прийти к единому мнению по криптовалютам

Президент Путин попросил правительство и ЦБ прийти к единому мнению по теме криптовалюты

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин на совещании с правительством сообщил, что знаком с дискуссией о регулировании криптовалют.
"ЦБ не стоит у нас на пути технического прогресса и сам предпринимает необходимые усилия для того, чтобы внедрять новейшие технологии в эту сферу деятельности", — сказал глава государства.
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
23 января, 09:17
Русскоязычные пользователи соцсетей активно обсуждали криптовалюты
Российский лидер объяснил позицию регулятора высокой волатильностью криптовалют, из-за чего расширение деятельности в этой сфере несет высокие риски прежде всего для россиян.
"Хотя, конечно, есть у нас здесь и определенные конкурентные преимущества, особенно в так называемом майнинге", — сказал Путин.
Среди них он выделил профицит электроэнергии и кадровый потенциал страны.
Президент добавил, что попросил правительство и ЦБ прийти к единому мнению по этому вопросу и доложить ему о результатах.
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17:06
Ранее Банк России предложил запретить майнинг криптовалют на территории страны, использование инфраструктуры российского финансового рынка для любых операций с ними, а также вложения в криптовалюты и связанные с ними инструменты. По данным ЦБ, на государство приходится не менее 11 процентов мировых мощностей, используемых для получения биткоина.
В то же время Минфин выступил за регулирование, а не запрет криптовалют. Как сообщил 25 января глава департамента финансовой политики Иван Чебесков, ведомство подготовило соответствующую концепцию и ждет позиции кабмина.
Здание Министерства финансов России - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
Вчера, 14:01
Минфин призвал регулировать криптовалюты, а не запрещать
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Владимир ПутинПравительство РФРоссия
 
 
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