https://ria.ru/20220126/kozak-1769706401.html
Прогресс в переговорах в "нормандском формате" почти нулевой, заявил Козак
Прогресс в переговорах в "нормандском формате" почти нулевой, заявил Козак - РИА Новости, 26.01.2022
Прогресс в переговорах в "нормандском формате" почти нулевой, заявил Козак
Пока прогресс в переговорах в "нормандском формате" почти нулевой, похвастаться нечем, РФ надеется на более конструктивные переговоры в Берлине, заявил в среду... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T23:52
2022-01-26T23:52
2022-01-26T23:52
в мире
берлин (город)
париж
дмитрий козак
ситуация в днр и лнр
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0c/1592733322_0:0:2920:1644_1920x0_80_0_0_aff03ed73930d371df511854f86de32f.jpg
ПАРИЖ, 26 янв - РИА Новости. Пока прогресс в переговорах в "нормандском формате" почти нулевой, похвастаться нечем, РФ надеется на более конструктивные переговоры в Берлине, заявил в среду замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, комментируя итоги встречи советников глав "нормандской четверки" в Париже."Приезжайте в Берлин, мы, может быть, будем более конструктивны в "нормандском формате" и будет, что ответить. Потому что сегодня похвастаться нечем: как ни хотелось бы нам, чтобы мы продвинулись вперёд, но пока прогресс практически нулевой", - сказал Козак журналистам.
https://ria.ru/20220126/kozak-1769705684.html
берлин (город)
париж
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0c/1592733322_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b9bf9e99cdc0852a0742ebf69a08d26c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, берлин (город), париж, дмитрий козак, ситуация в днр и лнр, россия
Прогресс в переговорах в "нормандском формате" почти нулевой, заявил Козак
Замглавы АП Козак: прогресс в переговорах в "нормандском формате" почти нулевой