https://ria.ru/20220126/kozak-1769706401.html

Прогресс в переговорах в "нормандском формате" почти нулевой, заявил Козак

Прогресс в переговорах в "нормандском формате" почти нулевой, заявил Козак - РИА Новости, 26.01.2022

Прогресс в переговорах в "нормандском формате" почти нулевой, заявил Козак

Пока прогресс в переговорах в "нормандском формате" почти нулевой, похвастаться нечем, РФ надеется на более конструктивные переговоры в Берлине, заявил в среду... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T23:52

2022-01-26T23:52

2022-01-26T23:52

в мире

берлин (город)

париж

дмитрий козак

ситуация в днр и лнр

россия

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ПАРИЖ, 26 янв - РИА Новости. Пока прогресс в переговорах в "нормандском формате" почти нулевой, похвастаться нечем, РФ надеется на более конструктивные переговоры в Берлине, заявил в среду замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, комментируя итоги встречи советников глав "нормандской четверки" в Париже."Приезжайте в Берлин, мы, может быть, будем более конструктивны в "нормандском формате" и будет, что ответить. Потому что сегодня похвастаться нечем: как ни хотелось бы нам, чтобы мы продвинулись вперёд, но пока прогресс практически нулевой", - сказал Козак журналистам.

https://ria.ru/20220126/kozak-1769705684.html

берлин (город)

париж

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в мире, берлин (город), париж, дмитрий козак, ситуация в днр и лнр, россия