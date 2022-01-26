https://ria.ru/20220126/kozak-1769704966.html
Предложения ДНР и ЛНР остались без ответа, заявил Козак
Предложения ДНР и ЛНР остались без ответа, заявил Козак - РИА Новости, 26.01.2022
Предложения ДНР и ЛНР остались без ответа, заявил Козак
Письменные предложения непризнанных ДНР и ЛНР остаются без какого-либо ответа со стороны Киева, по этому поводу договориться не удалось, а участники переговоров РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T23:38
2022-01-26T23:38
2022-01-26T23:45
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ситуация в днр и лнр
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ПАРИЖ, 26 янв - РИА Новости. Письменные предложения непризнанных ДНР и ЛНР остаются без какого-либо ответа со стороны Киева, по этому поводу договориться не удалось, а участники переговоров попросили двухнедельную паузу, заявил заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак."Хотя бы те письменные предложения, многочисленные, которые Донбасс внес в контактную группу, чтобы на них была реакция. Или положительный, или отрицательный ответ. Мы, к сожалению, и по этому вопросу не договорились. Для этого тоже попросили двухнедельную паузу. К сожалению, все предложения ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей - ред.) по гуманитарным вопросам, политическим, вопросам безопасности - остаются без реакции", - заявил Козак на брифинге по итогам встречи советников лидеров "нормандской четверки" в Париже.При этом сама Украина своим видением путей и условий урегулирования конфликта не делится, посетовал Козак."Будем надеяться, что в эти две недели коллеги поняли все наши аргументы - и Германия, и Франция, и представители Украины, которые присутствовали на переговорах/, - поняли, что без этого мы не продвинемся никуда", - добавил он.Встреча советников лидеров "нормандской четверки" состоялась в среду в Париже, через две недели переговоры продолжатся в Берлине.
https://ria.ru/20220126/kozak-1769702328.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220126/vooruzhenie-1769701768.html
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
23:38 26.01.2022 (обновлено: 23:45 26.01.2022)
Предложения ДНР и ЛНР остались без ответа, заявил Козак
Козак: на встрече не удалось договориться по внесенным ЛНР и ДНР предложениям