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Козак назвал поведение Украины и США военным удушением Донбасса
Козак назвал поведение Украины и США военным удушением Донбасса - РИА Новости, 26.01.2022
Козак назвал поведение Украины и США военным удушением Донбасса
Если встать на позицию, что одну из сторон конфликта в Донбассе можно вооружать, а другую нет, то это будет военное удушение одной стороны другой, сказал... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T23:25
2022-01-26T23:25
в мире
киев
сша
дмитрий козак
андрей ермак
ситуация в днр и лнр
россия
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ПАРИЖ, 26 янв - РИА Новости. Если встать на позицию, что одну из сторон конфликта в Донбассе можно вооружать, а другую нет, то это будет военное удушение одной стороны другой, сказал замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.В Париже в среду прошла встреча советников лидеров "нормандской четверки". Российскую делегацию на переговорах возглавил замглавы администрации президента Дмитрий Козак, французскую - дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн, немецкую - внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плётнер, а украинскую - глава офиса президента Украины Андрей Ермак. В начале января Бонн и Плётнер посетили Москву, где провели встречу с Козаком, после чего французский и немецкий чиновники поехали в Киев и провели переговоры с Ермаком. Последний раз советники нормандского формата встречались в сентябре прошлого года по видеосвязи. Тогда консультации закончились безрезультатно."Если другой логикой руководствуясь, встать на сторону, что одну сторону можно поддерживать, можно вооружать, а другую нельзя, - это будет противоречить минским соглашениям. Потому что минские соглашения предусматривают политическое, мирное, невоенное решение конфликта. А если встать на позицию, что одну сторону можно вооружать и поддерживать, а другую нельзя, то это не мирное, невоенное урегулирование конфликта, а военное удушение одной стороны конфликта другой", - сказал Козак журналистам.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США в ближайшие дни поставят на Украину новую партию помощи в сфере безопасности.Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что Россия должна оказать ДНР и ЛНР необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности и сдерживания готовящейся Киевом военной агрессии.
https://ria.ru/20220125/oruzhie-1769520073.html
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в мире, киев, сша, дмитрий козак, андрей ермак, ситуация в днр и лнр, россия
23:25 26.01.2022
 
Козак назвал поведение Украины и США военным удушением Донбасса

Козак: если одну из сторон в Донбассе можно вооружать, а другую нет - это военное удушение

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкДмитрий Козак
Дмитрий Козак - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Дмитрий Козак
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 26 янв - РИА Новости. Если встать на позицию, что одну из сторон конфликта в Донбассе можно вооружать, а другую нет, то это будет военное удушение одной стороны другой, сказал замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.
В Париже в среду прошла встреча советников лидеров "нормандской четверки". Российскую делегацию на переговорах возглавил замглавы администрации президента Дмитрий Козак, французскую - дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн, немецкую - внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плётнер, а украинскую - глава офиса президента Украины Андрей Ермак. В начале января Бонн и Плётнер посетили Москву, где провели встречу с Козаком, после чего французский и немецкий чиновники поехали в Киев и провели переговоры с Ермаком. Последний раз советники нормандского формата встречались в сентябре прошлого года по видеосвязи. Тогда консультации закончились безрезультатно.
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"Если другой логикой руководствуясь, встать на сторону, что одну сторону можно поддерживать, можно вооружать, а другую нельзя, - это будет противоречить минским соглашениям. Потому что минские соглашения предусматривают политическое, мирное, невоенное решение конфликта. А если встать на позицию, что одну сторону можно вооружать и поддерживать, а другую нельзя, то это не мирное, невоенное урегулирование конфликта, а военное удушение одной стороны конфликта другой", - сказал Козак журналистам.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США в ближайшие дни поставят на Украину новую партию помощи в сфере безопасности.
Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что Россия должна оказать ДНР и ЛНР необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности и сдерживания готовящейся Киевом военной агрессии.
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