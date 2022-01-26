Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220126/kozak-1769702328.html
Козак отреагировал на идею поставить вооружение ЛНР и ДНР
Козак отреагировал на идею поставить вооружение ЛНР и ДНР - РИА Новости, 26.01.2022
Козак отреагировал на идею поставить вооружение ЛНР и ДНР
Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил, что пока не может прокомментировать предложение о поставках вооружения... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T23:05
2022-01-26T23:34
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
дмитрий козак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/06/1766786637_0:142:3138:1907_1920x0_80_0_0_3f81a4be2c0c902ea8abe55415b79eb0.jpg
ПАРИЖ, 26 янв - РИА Новости. Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил, что пока не может прокомментировать предложение о поставках вооружения самопровозглашенным республикам Донбасса - ДНР и ЛНР.Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что Россия должна оказать ДНР и ЛНР необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности и сдерживания готовящейся Киевом военной агрессии."Это (предложение) сегодня прозвучало, когда мы сидели за столом переговоров, я это услышал только после окончания (встречи - ред.), поэтому ничего не могу прокомментировать", - сказал он на пресс-конференции.Козак добавил, что "у нас много различных инициатив по этому вопросу, да и очень много их удалось купировать, но вот то, что сегодня произошло, я не знаю, чем руководствовался господин Турчак, с нами он не советовался".
https://radiosputnik.ria.ru/20220126/vooruzhenie-1769701768.html
https://ria.ru/20220126/donbass-1769678075.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/06/1766786637_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_e03f89e0bd9f723f519bce24c47e4076.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, дмитрий козак
23:05 26.01.2022 (обновлено: 23:34 26.01.2022)
 
Козак отреагировал на идею поставить вооружение ЛНР и ДНР

Козак: пока не могу прокомментировать идею о поставках вооружения ЛНР и ДНР

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак
Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 26 янв - РИА Новости. Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил, что пока не может прокомментировать предложение о поставках вооружения самопровозглашенным республикам Донбасса - ДНР и ЛНР.
Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что Россия должна оказать ДНР и ЛНР необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности и сдерживания готовящейся Киевом военной агрессии.
Глава ДНР Денис Пушилин на Петербургском международном экономическом форуме 2019 - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
22:42В мире
Пушилин рассказал, какое оружие нужно ДНР
"Это (предложение) сегодня прозвучало, когда мы сидели за столом переговоров, я это услышал только после окончания (встречи - ред.), поэтому ничего не могу прокомментировать", - сказал он на пресс-конференции.
Козак добавил, что "у нас много различных инициатив по этому вопросу, да и очень много их удалось купировать, но вот то, что сегодня произошло, я не знаю, чем руководствовался господин Турчак, с нами он не советовался".
Украинский военный у села Зайцево в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
19:22
Украина готова к нападению на Донбасс, заявил Пушилин
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРДмитрий Козак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15Экономист рассказал, что делать, если не хватает стажа для пенсии
01:12Глава Крыма поддержал инициативу о поставках вооружения ЛНР и ДНР
01:08Глава минобороны Канады в ближайшие дни посетит Украину
01:00"Бьются как рыба об лед": Козак оценил действия ЛНР и ДНР
00:51В ДНР оценили эвакуацию западных дипломатов из Киева
00:42В Дании оценили возможность диалога НАТО с Россией по безопасности
00:39Пушилин прокомментировал возможность диверсий Украины и НАТО в Крыму
00:30Грызлов заявил, что Украина вновь игнорирует предложения ЛНР и ДНР
00:28Украина может устроить постановочную химатаку в Донбассе, заявили в ДНР
00:23Эрдоган рассказал о переговорах с США по F-35
00:18Грызлов заявил, что Украина нарушает условия отвода вооружения в Донбассе
00:05Инфекционист дал совет непривитым пожилым гражданам
00:03Депутат раскритиковал "беспредметные требования" Запада к России
00:00Сенатор Джабаров призвал не придавать значения заявлениям генсека НАТО
23:56Работа Анкары и Москвы по поставкам C-400 продолжается, заявил Эрдоган
23:55В Сирии опасаются провокаций на межнациональной почве
23:52Прогресс в переговорах в "нормандском формате" почти нулевой, заявил Козак
23:51Советники глав "нормандского формата" согласовали коммюнике
23:49Козак рассказал об эффективном механизме прекращения огня в Донбассе
23:47США идут на прямую конфронтацию с Россией, считает Джабаров
Лента новостейМолния
Экономист рассказал, что делать, если не хватает стажа для пенсииГлава Крыма поддержал инициативу о поставках вооружения ЛНР и ДНРГлава минобороны Канады в ближайшие дни посетит Украину"Бьются как рыба об лед": Козак оценил действия ЛНР и ДНРВ ДНР оценили эвакуацию западных дипломатов из КиеваВ Дании оценили возможность диалога НАТО с Россией по безопасностиПушилин прокомментировал возможность диверсий Украины и НАТО в КрымуГрызлов заявил, что Украина вновь игнорирует предложения ЛНР и ДНРУкраина может устроить постановочную химатаку в Донбассе, заявили в ДНРЭрдоган рассказал о переговорах с США по F-35Грызлов заявил, что Украина нарушает условия отвода вооружения в ДонбассеИнфекционист дал совет непривитым пожилым гражданамДепутат раскритиковал "беспредметные требования" Запада к РоссииСенатор Джабаров призвал не придавать значения заявлениям генсека НАТОРабота Анкары и Москвы по поставкам C-400 продолжается, заявил ЭрдоганВ Сирии опасаются провокаций на межнациональной почвеПрогресс в переговорах в "нормандском формате" почти нулевой, заявил КозакСоветники глав "нормандского формата" согласовали коммюникеКозак рассказал об эффективном механизме прекращения огня в ДонбассеСША идут на прямую конфронтацию с Россией, считает Джабаров