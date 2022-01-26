https://ria.ru/20220126/kozak-1769702328.html
Козак отреагировал на идею поставить вооружение ЛНР и ДНР
Козак отреагировал на идею поставить вооружение ЛНР и ДНР - РИА Новости, 26.01.2022
Козак отреагировал на идею поставить вооружение ЛНР и ДНР
Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил, что пока не может прокомментировать предложение о поставках вооружения... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T23:05
2022-01-26T23:05
2022-01-26T23:34
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ПАРИЖ, 26 янв - РИА Новости. Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил, что пока не может прокомментировать предложение о поставках вооружения самопровозглашенным республикам Донбасса - ДНР и ЛНР.Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что Россия должна оказать ДНР и ЛНР необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности и сдерживания готовящейся Киевом военной агрессии."Это (предложение) сегодня прозвучало, когда мы сидели за столом переговоров, я это услышал только после окончания (встречи - ред.), поэтому ничего не могу прокомментировать", - сказал он на пресс-конференции.Козак добавил, что "у нас много различных инициатив по этому вопросу, да и очень много их удалось купировать, но вот то, что сегодня произошло, я не знаю, чем руководствовался господин Турчак, с нами он не советовался".
https://radiosputnik.ria.ru/20220126/vooruzhenie-1769701768.html
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, дмитрий козак
23:05 26.01.2022 (обновлено: 23:34 26.01.2022)
Козак отреагировал на идею поставить вооружение ЛНР и ДНР
Козак: пока не могу прокомментировать идею о поставках вооружения ЛНР и ДНР