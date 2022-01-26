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Житель Биробиджана по дороге в больницу застрелил краснокнижную косулю
Житель Биробиджана по дороге в больницу застрелил краснокнижную косулю - РИА Новости, 26.01.2022
Житель Биробиджана по дороге в больницу застрелил краснокнижную косулю
Житель Биробиджана, ехавший в больницу, застрелил сибирскую косулю, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщила РИА Новости начальник отделения... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T05:41
2022-01-26T05:58
происшествия
красноярский край
россия
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ХАБАРОВСК, 26 янв - РИА Новости. Житель Биробиджана, ехавший в больницу, застрелил сибирскую косулю, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщила РИА Новости начальник отделения информации и общественных связей управления МВД по Еврейской автономной области Оксана Ткачева.Инцидент произошел во вторник вечером в районе инфекционной больницы в черте города рядом с лесополосой. Местный житель, с его слов, ездил в больницу и заметил по дороге косулю. После этого съездил за ружьем, затем вернулся и застрелил животное.Косуля была взрослой, тушу изъял охотнадзор, ущерб оценивается."Сейчас решается вопрос о привлечении подозреваемого к ответственности. Здесь три момента: незаконное хранение оружия, стрельба в городе и незаконная охота. Мужчину опросили, он признался, отправили его домой. Сотрудниками полиции ружье найдено и изъято, в базе данных зарегистрированного оружия за этим человеком не значится. По словам подозреваемого, ружье он якобы нашел еще летом, когда ездил на рыбалку, но в полицию не сдал", - сказала Ткачева.Сибирская косуля — парнокопытное животное семейства оленевых. Ее ареал охватывает Заволжье, Урал, Сибирь до юга Дальнего Востока России и Якутии, Среднюю Азию, запад Китая, север и северо-запад Монголии. Косули дальневосточных популяций некоторыми учеными рассматриваются как отдельный подвид или даже вид. В Томской области вид занесен в региональную Красную Книгу. С 2012 года две субпопуляции косули сибирской (бузимо-кантатско-кемская, улуйско-боготольско-ачинская) занесены в Красную книгу Красноярского края с присвоением статуса неуклонно сокращающейся в численности группировки.
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происшествия, красноярский край, россия
05:41 26.01.2022 (обновлено: 05:58 26.01.2022)
 
Житель Биробиджана по дороге в больницу застрелил краснокнижную косулю

В Биробиджане ехавший в больницу мужчина застрелил краснокнижную сибирскую косулю

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции
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ХАБАРОВСК, 26 янв - РИА Новости. Житель Биробиджана, ехавший в больницу, застрелил сибирскую косулю, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщила РИА Новости начальник отделения информации и общественных связей управления МВД по Еврейской автономной области Оксана Ткачева.
Инцидент произошел во вторник вечером в районе инфекционной больницы в черте города рядом с лесополосой. Местный житель, с его слов, ездил в больницу и заметил по дороге косулю. После этого съездил за ружьем, затем вернулся и застрелил животное.

"Мужчина 1980 года рождения, ранее не судим… Когда он стрелял, увидел рядом проходящего мужчину, испугался, побоялся ответственности и убежал с места. По дороге выбросил ружье в снег. Прохожий и сообщил в охотнадзор, а они — в полицию", - добавила представитель правоохранительных органов.

Косуля была взрослой, тушу изъял охотнадзор, ущерб оценивается.
"Сейчас решается вопрос о привлечении подозреваемого к ответственности. Здесь три момента: незаконное хранение оружия, стрельба в городе и незаконная охота. Мужчину опросили, он признался, отправили его домой. Сотрудниками полиции ружье найдено и изъято, в базе данных зарегистрированного оружия за этим человеком не значится. По словам подозреваемого, ружье он якобы нашел еще летом, когда ездил на рыбалку, но в полицию не сдал", - сказала Ткачева.
Сибирская косуля — парнокопытное животное семейства оленевых. Ее ареал охватывает Заволжье, Урал, Сибирь до юга Дальнего Востока России и Якутии, Среднюю Азию, запад Китая, север и северо-запад Монголии. Косули дальневосточных популяций некоторыми учеными рассматриваются как отдельный подвид или даже вид. В Томской области вид занесен в региональную Красную Книгу. С 2012 года две субпопуляции косули сибирской (бузимо-кантатско-кемская, улуйско-боготольско-ачинская) занесены в Красную книгу Красноярского края с присвоением статуса неуклонно сокращающейся в численности группировки.
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