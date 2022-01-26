14:34 26.01.2022 (обновлено: 16:25 26.01.2022)
США выдали визу российскому космонавту Чубу
США выдали визу российскому космонавту Чубу для тренировок перед полетом на МКС
Космонавт Роскосмоса Николай Чуб
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. США выдали визу российскому космонавту Николаю Чубу для прохождения тренировки перед полетом на МКС, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса".
"США выдали космонавту "Роскосмоса" Николаю Чубу въездную визу. В США космонавт едет для участия в тренировочной сессии в космическом центре имени Джонсона, которую традиционно все космонавты проходят перед космическим полетом на МКС", - говорится в сообщении.
Ранее США отказали российскому космонавту в визе без объяснения причин. "Роскосмос" оперативно предпринял действия по решению данной проблемы", - отметили в пресс-службе.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что США без объяснения причин не выдали визу российскому космонавту Николаю Чубу, который собирался пройти подготовку в Космическом центре имени Джонсона перед полетом на МКС весной 2023 года. Такую подготовку, связанную в том числе с изучением американского сегмента станции, проходят все российские космонавты. Позднее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что запросит главу НАСА Билла Нельсона об этой ситуации.
Пресс-секретарь посольства США Джейсон Ребхольц заявил РИА Новости, что дипмиссия прилагает возможные усилия, чтобы продолжать выдавать в России визы космонавтам даже при ограниченном штате сотрудников.
Позднее гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин сообщил в Telegram, что визу в США также получила единственная в российском отряде космонавтов женщина Анна Кикина. Ранее о проблемах с получением визы у Кикиной не сообщалось – более того, в конце декабря она сказала в эфире телеканала "Россия 24", что скоро отправится в США прохождения подготовки к полету на корабле Crew Dragon, причем уже не в первый раз.
Кикина вместе с Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным входит в основной экипаж корабля "Союз МС-22", который отправится к МКС осенью 2022 года. Если к этому времени между "Роскосмосом" и НАСА будет достигнуто соглашение о перекрестных полётах на МКС, то она полетит на Crew Dragon, а место на "Союзе МС-22" займет астронавт Франсиско Рубио.
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