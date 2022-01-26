Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220126/kosmonavt-1769612938.html
США выдали визу российскому космонавту Чубу
США выдали визу российскому космонавту Чубу - РИА Новости, 26.01.2022
США выдали визу российскому космонавту Чубу
США выдали визу российскому космонавту Николаю Чубу для прохождения тренировки перед полетом на МКС, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса". РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T14:34
2022-01-26T16:25
сша
роскосмос
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
дмитрий рогозин
николай чуб
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/16/1769025675_0:125:3193:1921_1920x0_80_0_0_ee81c592efe359d69d9704c8992ba9ef.jpg
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. США выдали визу российскому космонавту Николаю Чубу для прохождения тренировки перед полетом на МКС, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса"."США выдали космонавту "Роскосмоса" Николаю Чубу въездную визу. В США космонавт едет для участия в тренировочной сессии в космическом центре имени Джонсона, которую традиционно все космонавты проходят перед космическим полетом на МКС", - говорится в сообщении.Ранее США отказали российскому космонавту в визе без объяснения причин. "Роскосмос" оперативно предпринял действия по решению данной проблемы", - отметили в пресс-службе.Ранее источник РИА Новости сообщил, что США без объяснения причин не выдали визу российскому космонавту Николаю Чубу, который собирался пройти подготовку в Космическом центре имени Джонсона перед полетом на МКС весной 2023 года. Такую подготовку, связанную в том числе с изучением американского сегмента станции, проходят все российские космонавты. Позднее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что запросит главу НАСА Билла Нельсона об этой ситуации.Пресс-секретарь посольства США Джейсон Ребхольц заявил РИА Новости, что дипмиссия прилагает возможные усилия, чтобы продолжать выдавать в России визы космонавтам даже при ограниченном штате сотрудников.Позднее гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин сообщил в Telegram, что визу в США также получила единственная в российском отряде космонавтов женщина Анна Кикина. Ранее о проблемах с получением визы у Кикиной не сообщалось – более того, в конце декабря она сказала в эфире телеканала "Россия 24", что скоро отправится в США прохождения подготовки к полету на корабле Crew Dragon, причем уже не в первый раз.Кикина вместе с Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным входит в основной экипаж корабля "Союз МС-22", который отправится к МКС осенью 2022 года. Если к этому времени между "Роскосмосом" и НАСА будет достигнуто соглашение о перекрестных полётах на МКС, то она полетит на Crew Dragon, а место на "Союзе МС-22" займет астронавт Франсиско Рубио.
https://ria.ru/20220122/viza-1769033246.html
https://ria.ru/20220122/vizy-1769076627.html
https://ria.ru/20210926/rekord-1751839386.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/16/1769025675_232:0:2961:2047_1920x0_80_0_0_3b4622388871d67f905883c23508a537.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), дмитрий рогозин, николай чуб, россия
14:34 26.01.2022 (обновлено: 16:25 26.01.2022)
 
США выдали визу российскому космонавту Чубу

США выдали визу российскому космонавту Чубу для тренировок перед полетом на МКС

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКосмонавт Роскосмоса Николай Чуб
Космонавт Роскосмоса Николай Чуб - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Космонавт Роскосмоса Николай Чуб
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. США выдали визу российскому космонавту Николаю Чубу для прохождения тренировки перед полетом на МКС, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса".
"США выдали космонавту "Роскосмоса" Николаю Чубу въездную визу. В США космонавт едет для участия в тренировочной сессии в космическом центре имени Джонсона, которую традиционно все космонавты проходят перед космическим полетом на МКС", - говорится в сообщении.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
22 января, 10:28
Рогозин запросит позицию НАСА по ситуации с отказом в визе космонавту Чубу
Ранее США отказали российскому космонавту в визе без объяснения причин. "Роскосмос" оперативно предпринял действия по решению данной проблемы", - отметили в пресс-службе.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что США без объяснения причин не выдали визу российскому космонавту Николаю Чубу, который собирался пройти подготовку в Космическом центре имени Джонсона перед полетом на МКС весной 2023 года. Такую подготовку, связанную в том числе с изучением американского сегмента станции, проходят все российские космонавты. Позднее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что запросит главу НАСА Билла Нельсона об этой ситуации.
Пресс-секретарь посольства США Джейсон Ребхольц заявил РИА Новости, что дипмиссия прилагает возможные усилия, чтобы продолжать выдавать в России визы космонавтам даже при ограниченном штате сотрудников.
Государственные флаги России и США у американского посольства в Москве - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
22 января, 18:34
Посольство США продолжает выдавать визы космонавтам, заявили в дипмиссии
Позднее гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин сообщил в Telegram, что визу в США также получила единственная в российском отряде космонавтов женщина Анна Кикина. Ранее о проблемах с получением визы у Кикиной не сообщалось – более того, в конце декабря она сказала в эфире телеканала "Россия 24", что скоро отправится в США прохождения подготовки к полету на корабле Crew Dragon, причем уже не в первый раз.
Кикина вместе с Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным входит в основной экипаж корабля "Союз МС-22", который отправится к МКС осенью 2022 года. Если к этому времени между "Роскосмосом" и НАСА будет достигнуто соглашение о перекрестных полётах на МКС, то она полетит на Crew Dragon, а место на "Союзе МС-22" займет астронавт Франсиско Рубио.
Член российского отряда космонавтов Анна Кикина - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
26 сентября 2021, 03:26
Кикина может побить рекорд пребывания россиянок в космосе
 
СШАРоскосмосКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Дмитрий РогозинНиколай ЧубРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15Экономист рассказал, что делать, если не хватает стажа для пенсии
01:12Глава Крыма поддержал инициативу о поставках вооружения ЛНР и ДНР
01:08Глава минобороны Канады в ближайшие дни посетит Украину
01:00"Бьются как рыба об лед": Козак оценил действия ЛНР и ДНР
00:51В ДНР оценили эвакуацию западных дипломатов из Киева
00:42В Дании оценили возможность диалога НАТО с Россией по безопасности
00:39Пушилин прокомментировал возможность диверсий Украины и НАТО в Крыму
00:30Грызлов заявил, что Украина вновь игнорирует предложения ЛНР и ДНР
00:28Украина может устроить постановочную химатаку в Донбассе, заявили в ДНР
00:23Эрдоган рассказал о переговорах с США по F-35
00:18Грызлов заявил, что Украина нарушает условия отвода вооружения в Донбассе
00:05Инфекционист дал совет непривитым пожилым гражданам
00:03Депутат раскритиковал "беспредметные требования" Запада к России
00:00Сенатор Джабаров призвал не придавать значения заявлениям генсека НАТО
23:56Работа Анкары и Москвы по поставкам C-400 продолжается, заявил Эрдоган
23:55В Сирии опасаются провокаций на межнациональной почве
23:52Прогресс в переговорах в "нормандском формате" почти нулевой, заявил Козак
23:51Советники глав "нормандского формата" согласовали коммюнике
23:49Козак рассказал об эффективном механизме прекращения огня в Донбассе
23:47США идут на прямую конфронтацию с Россией, считает Джабаров
Лента новостейМолния
Экономист рассказал, что делать, если не хватает стажа для пенсииГлава Крыма поддержал инициативу о поставках вооружения ЛНР и ДНРГлава минобороны Канады в ближайшие дни посетит Украину"Бьются как рыба об лед": Козак оценил действия ЛНР и ДНРВ ДНР оценили эвакуацию западных дипломатов из КиеваВ Дании оценили возможность диалога НАТО с Россией по безопасностиПушилин прокомментировал возможность диверсий Украины и НАТО в КрымуГрызлов заявил, что Украина вновь игнорирует предложения ЛНР и ДНРУкраина может устроить постановочную химатаку в Донбассе, заявили в ДНРЭрдоган рассказал о переговорах с США по F-35Грызлов заявил, что Украина нарушает условия отвода вооружения в ДонбассеИнфекционист дал совет непривитым пожилым гражданамДепутат раскритиковал "беспредметные требования" Запада к РоссииСенатор Джабаров призвал не придавать значения заявлениям генсека НАТОРабота Анкары и Москвы по поставкам C-400 продолжается, заявил ЭрдоганВ Сирии опасаются провокаций на межнациональной почвеПрогресс в переговорах в "нормандском формате" почти нулевой, заявил КозакСоветники глав "нормандского формата" согласовали коммюникеКозак рассказал об эффективном механизме прекращения огня в ДонбассеСША идут на прямую конфронтацию с Россией, считает Джабаров