https://ria.ru/20220126/kosmonavt-1769612938.html

США выдали визу российскому космонавту Чубу

США выдали визу российскому космонавту Чубу - РИА Новости, 26.01.2022

США выдали визу российскому космонавту Чубу

США выдали визу российскому космонавту Николаю Чубу для прохождения тренировки перед полетом на МКС, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса". РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T14:34

2022-01-26T14:34

2022-01-26T16:25

сша

роскосмос

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

дмитрий рогозин

николай чуб

россия

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. США выдали визу российскому космонавту Николаю Чубу для прохождения тренировки перед полетом на МКС, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса"."США выдали космонавту "Роскосмоса" Николаю Чубу въездную визу. В США космонавт едет для участия в тренировочной сессии в космическом центре имени Джонсона, которую традиционно все космонавты проходят перед космическим полетом на МКС", - говорится в сообщении.Ранее США отказали российскому космонавту в визе без объяснения причин. "Роскосмос" оперативно предпринял действия по решению данной проблемы", - отметили в пресс-службе.Ранее источник РИА Новости сообщил, что США без объяснения причин не выдали визу российскому космонавту Николаю Чубу, который собирался пройти подготовку в Космическом центре имени Джонсона перед полетом на МКС весной 2023 года. Такую подготовку, связанную в том числе с изучением американского сегмента станции, проходят все российские космонавты. Позднее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что запросит главу НАСА Билла Нельсона об этой ситуации.Пресс-секретарь посольства США Джейсон Ребхольц заявил РИА Новости, что дипмиссия прилагает возможные усилия, чтобы продолжать выдавать в России визы космонавтам даже при ограниченном штате сотрудников.Позднее гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин сообщил в Telegram, что визу в США также получила единственная в российском отряде космонавтов женщина Анна Кикина. Ранее о проблемах с получением визы у Кикиной не сообщалось – более того, в конце декабря она сказала в эфире телеканала "Россия 24", что скоро отправится в США прохождения подготовки к полету на корабле Crew Dragon, причем уже не в первый раз.Кикина вместе с Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным входит в основной экипаж корабля "Союз МС-22", который отправится к МКС осенью 2022 года. Если к этому времени между "Роскосмосом" и НАСА будет достигнуто соглашение о перекрестных полётах на МКС, то она полетит на Crew Dragon, а место на "Союзе МС-22" займет астронавт Франсиско Рубио.

https://ria.ru/20220122/viza-1769033246.html

https://ria.ru/20220122/vizy-1769076627.html

https://ria.ru/20210926/rekord-1751839386.html

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сша, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), дмитрий рогозин, николай чуб, россия