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https://ria.ru/20220126/kosachev-1769702042.html
Сенатор сделал три вывода по ответу США на предложения России
Сенатор сделал три вывода по ответу США на предложения России - РИА Новости, 26.01.2022
Сенатор сделал три вывода по ответу США на предложения России
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев после ответа США на гарантии безопасности, инициированные Россией, считает, что есть темы для разговора с Вашингтоном. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T23:02
2022-01-26T23:11
в мире
сша
константин косачев
нато
восточная европа
россия
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев после ответа США на гарантии безопасности, инициированные Россией, считает, что есть темы для разговора с Вашингтоном."Первые три ощущения от сегодняшних ответов (содержание которых, подчеркну, мне известно только по комментариям): первое - есть темы для разговоров с США. Второе - НАТО с их ответом, копирующим ответ США, не актуальна. Третье - Украина, неоднократно помянутая, тем не менее курит в сторонке, по большому счету забыли", - написал сенатор в Facebook.По его мнению, первое и второе – "что и требовалось доказать", по Украине - "не требует доказательств".Косачев отметил, что остальное - оценивать экспертам и "решать руководителям".В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.В среду американский посол в РФ Джон Салливан передал в МИД РФ ответ Вашингтона.
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сша
восточная европа
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в мире, сша, константин косачев, нато, восточная европа, россия
23:02 26.01.2022 (обновлено: 23:11 26.01.2022)
 
Сенатор сделал три вывода по ответу США на предложения России

Сенатор Косачев об ответе США на предложения России: есть темы для разговора с Вашингтоном

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев после ответа США на гарантии безопасности, инициированные Россией, считает, что есть темы для разговора с Вашингтоном.
"Первые три ощущения от сегодняшних ответов (содержание которых, подчеркну, мне известно только по комментариям): первое - есть темы для разговоров с США. Второе - НАТО с их ответом, копирующим ответ США, не актуальна. Третье - Украина, неоднократно помянутая, тем не менее курит в сторонке, по большому счету забыли", - написал сенатор в Facebook.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
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По его мнению, первое и второе – "что и требовалось доказать", по Украине - "не требует доказательств".
Косачев отметил, что остальное - оценивать экспертам и "решать руководителям".
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
В среду американский посол в РФ Джон Салливан передал в МИД РФ ответ Вашингтона.
Проект договора о гарантиях безопасности между Россией и СШАПроект договора о гарантиях безопасности между Россией и США
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В миреСШАКонстантин КосачевНАТОВосточная ЕвропаРоссия
 
 
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