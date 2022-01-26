23:02 26.01.2022 (обновлено: 23:11 26.01.2022)
Сенатор сделал три вывода по ответу США на предложения России
Сенатор Косачев об ответе США на предложения России: есть темы для разговора с Вашингтоном
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев после ответа США на гарантии безопасности, инициированные Россией, считает, что есть темы для разговора с Вашингтоном.
"Первые три ощущения от сегодняшних ответов (содержание которых, подчеркну, мне известно только по комментариям): первое - есть темы для разговоров с США. Второе - НАТО с их ответом, копирующим ответ США, не актуальна. Третье - Украина, неоднократно помянутая, тем не менее курит в сторонке, по большому счету забыли", - написал сенатор в Facebook.
По его мнению, первое и второе – "что и требовалось доказать", по Украине - "не требует доказательств".
Косачев отметил, что остальное - оценивать экспертам и "решать руководителям".
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
В среду американский посол в РФ Джон Салливан передал в МИД РФ ответ Вашингтона.
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