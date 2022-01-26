https://ria.ru/20220126/kosachev-1769702042.html

Сенатор сделал три вывода по ответу США на предложения России

Сенатор сделал три вывода по ответу США на предложения России - РИА Новости, 26.01.2022

Сенатор сделал три вывода по ответу США на предложения России

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев после ответа США на гарантии безопасности, инициированные Россией, считает, что есть темы для разговора с Вашингтоном. РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T23:02

2022-01-26T23:02

2022-01-26T23:11

в мире

сша

константин косачев

нато

восточная европа

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750492652_0:49:3078:1780_1920x0_80_0_0_bbc813e08e972469f967939d57c8134d.jpg

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев после ответа США на гарантии безопасности, инициированные Россией, считает, что есть темы для разговора с Вашингтоном."Первые три ощущения от сегодняшних ответов (содержание которых, подчеркну, мне известно только по комментариям): первое - есть темы для разговоров с США. Второе - НАТО с их ответом, копирующим ответ США, не актуальна. Третье - Украина, неоднократно помянутая, тем не менее курит в сторонке, по большому счету забыли", - написал сенатор в Facebook.По его мнению, первое и второе – "что и требовалось доказать", по Украине - "не требует доказательств".Косачев отметил, что остальное - оценивать экспертам и "решать руководителям".В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.В среду американский посол в РФ Джон Салливан передал в МИД РФ ответ Вашингтона.

https://ria.ru/20220126/blinken-1769692666.html

сша

восточная европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, константин косачев, нато, восточная европа, россия