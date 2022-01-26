https://ria.ru/20220126/koronavirus-1769653063.html
В России показатель госпитализации с COVID-19 вырос на 9,3%
В России показатель госпитализации с COVID-19 вырос на 9,3% - РИА Новости, 26.01.2022
В России показатель госпитализации с COVID-19 вырос на 9,3%
Показатель госпитализации в России за прошлую неделю возрос на 9,3%, а новых случаев COVID-19 - на 102,4%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T17:30
2022-01-26T17:30
2022-01-26T17:30
распространение коронавируса
общество
татьяна голикова
здоровье - общество
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/16/1769035000_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_fb6fb29ae52136a418ae0894d75600b3.jpg
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Показатель госпитализации в России за прошлую неделю возрос на 9,3%, а новых случаев COVID-19 - на 102,4%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Показатель госпитализации за прошлую неделю на 100 тысяч населения составил 39 и возрос по сравнению со второй неделей года на 9,3%. За этот же период показатель новых выявленных случаев и тоже на 100 тысяч населения составил 231 и возрос на 102,4%", - сказала Голикова на совещании у президента РФ с членами правительства РФ.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/16/1769035000_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_fc3ee98ae44ab444409d919f773b358d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, татьяна голикова, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России показатель госпитализации с COVID-19 вырос на 9,3%
Вице-премьер Голикова: в России показатель госпитализации с COVID-19 вырос на 9,3%