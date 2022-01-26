https://ria.ru/20220126/koronavirus-1769653063.html

В России показатель госпитализации с COVID-19 вырос на 9,3%

В России показатель госпитализации с COVID-19 вырос на 9,3% - РИА Новости, 26.01.2022

В России показатель госпитализации с COVID-19 вырос на 9,3%

Показатель госпитализации в России за прошлую неделю возрос на 9,3%, а новых случаев COVID-19 - на 102,4%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T17:30

2022-01-26T17:30

2022-01-26T17:30

распространение коронавируса

общество

татьяна голикова

здоровье - общество

коронавирусы

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/16/1769035000_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_fb6fb29ae52136a418ae0894d75600b3.jpg

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Показатель госпитализации в России за прошлую неделю возрос на 9,3%, а новых случаев COVID-19 - на 102,4%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Показатель госпитализации за прошлую неделю на 100 тысяч населения составил 39 и возрос по сравнению со второй неделей года на 9,3%. За этот же период показатель новых выявленных случаев и тоже на 100 тысяч населения составил 231 и возрос на 102,4%", - сказала Голикова на совещании у президента РФ с членами правительства РФ.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, татьяна голикова, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии