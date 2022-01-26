https://ria.ru/20220126/koronavirus-1769651016.html

В России планируется нарастить объемы секвенирования возбудителей COVID-19

В России планируется нарастить объемы секвенирования возбудителей COVID-19 - РИА Новости, 26.01.2022

В России планируется нарастить объемы секвенирования возбудителей COVID-19

Объемы секвенирования возбудителей коронавируса в России планируется увеличить, чтобы своевременно выявлять новые мутации, если они будут, заявила вице-премьер... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T17:24

2022-01-26T17:24

2022-01-26T17:24

распространение коронавируса

общество

татьяна голикова

россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Объемы секвенирования возбудителей коронавируса в России планируется увеличить, чтобы своевременно выявлять новые мутации, если они будут, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Предполагается нарастить объемы секвенирования возбудителей COVID-19 с целью своевременного выявления новых мутаций вируса, если таковые будут", - сказала Голикова на совещании президента РФ с членами правительства.

https://ria.ru/20220126/koronavirus-1769646887.html

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