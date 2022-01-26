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В России планируется нарастить объемы секвенирования возбудителей COVID-19
В России планируется нарастить объемы секвенирования возбудителей COVID-19 - РИА Новости, 26.01.2022
В России планируется нарастить объемы секвенирования возбудителей COVID-19
Объемы секвенирования возбудителей коронавируса в России планируется увеличить, чтобы своевременно выявлять новые мутации, если они будут, заявила вице-премьер... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T17:24
2022-01-26T17:24
2022-01-26T17:24
распространение коронавируса
общество
татьяна голикова
россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Объемы секвенирования возбудителей коронавируса в России планируется увеличить, чтобы своевременно выявлять новые мутации, если они будут, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Предполагается нарастить объемы секвенирования возбудителей COVID-19 с целью своевременного выявления новых мутаций вируса, если таковые будут", - сказала Голикова на совещании президента РФ с членами правительства.
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общество, татьяна голикова, россия, коронавирус в россии
В России планируется нарастить объемы секвенирования возбудителей COVID-19
Вице-премьер Голикова: планируется нарастить объемы секвенирования возбудителей COVID-19