https://ria.ru/20220126/koronavirus-1769635221.html

Ракова сообщила об открытии пунктов вакцинации от COVID-19 для подростков

Ракова сообщила об открытии пунктов вакцинации от COVID-19 для подростков - РИА Новости, 26.01.2022

Ракова сообщила об открытии пунктов вакцинации от COVID-19 для подростков

Пункты вакцинации от коронавируса для подростков откроются в Москве в ближайшее время, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T16:19

2022-01-26T16:19

2022-01-26T16:42

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Пункты вакцинации от коронавируса для подростков откроются в Москве в ближайшее время, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Детская вакцина или вакцина для подростков с 12 до 17 лет уже зарегистрирована. Первая партия поступила в Москву. В ближайшие дни мы откроем вакцинационные пункты и все желающие могут записаться и отвакцинировать своих детей, которые подпадают под эту возрастную группу. Вакцинация исключительно добровольная, по желанию родителей", - сказала Ракова в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20220124/vaktsina-1769255726.html

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