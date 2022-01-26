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Ракова сообщила об открытии пунктов вакцинации от COVID-19 для подростков
Ракова сообщила об открытии пунктов вакцинации от COVID-19 для подростков - РИА Новости, 26.01.2022
Ракова сообщила об открытии пунктов вакцинации от COVID-19 для подростков
Пункты вакцинации от коронавируса для подростков откроются в Москве в ближайшее время, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T16:19
2022-01-26T16:19
2022-01-26T16:42
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москва
здоровье - общество
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Пункты вакцинации от коронавируса для подростков откроются в Москве в ближайшее время, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Детская вакцина или вакцина для подростков с 12 до 17 лет уже зарегистрирована. Первая партия поступила в Москву. В ближайшие дни мы откроем вакцинационные пункты и все желающие могут записаться и отвакцинировать своих детей, которые подпадают под эту возрастную группу. Вакцинация исключительно добровольная, по желанию родителей", - сказала Ракова в эфире телеканала "Россия 24".
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общество, москва, здоровье - общество, коронавирус в россии
16:19 26.01.2022 (обновлено: 16:42 26.01.2022)
Ракова сообщила об открытии пунктов вакцинации от COVID-19 для подростков
Заммэра Ракова: в ближайшее время в Москве откроются пункты вакцинации для подростков